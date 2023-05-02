Ark Invest, Coinbase hissesi almaya devam ediyor

ABD’li yatırım yönetimi firması, Ark Innovation borsa yatırım fonuna 6,4 milyon doları aşan 129.604 Coinbase hissesi ekledi. Ayrıca Ark Yeni Nesil İnternet ETF’sine 23.456 hisse ve Fintech Innovation ETF’sine sırasıyla 1.1 milyon dolar ve 790.000 dolar değerinde 15.809 hisse ekledi.
Ünlü yatırımcı Cathie Wood‘un kurucusu olduğu ARK Invest, üst üste iki günde 8,78 milyon dolarlık Coinbase hissesi alımı yapmıştı. Sürekli olarak Coinbase hissesi alımıyla gündeme gelen geçtiğimiz günlerde ARK Invest, hisse satımı ile gündeme gelmişti. Ark Invest, son olarak 8,4 milyon dolar daha satın aldı.
Wood, alımlarına bir yenisini daha ekledi. Cathie Wood‘un şirketi Ark Invest, son iki haftada 17 milyon dolarlık COIN (Coinbase hissesi) alımı gerçekleştirdi.
Coinbase hisseleri, Ark Invest tarafından alınmaya devam ediyor. Cathie Wood liderliğindeki firma, geçen ayın sonlarında halka açık merkezi kripto borsasının hisse senetlerinden yaklaşık 8,6 milyon dolar satın almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah