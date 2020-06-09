Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede

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T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırımcıları teknolojik ürün geliştirilmeye teşvik etmek için yeni destek paketini açıkladı. "İhtisas Serbest Bölgesi” olarak adlandırılan yeni destek modeli sayesinde teknolojik mal, hizmet üretimi ve ihracatının artması amaçlanıyor.

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Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre ihtisas serbest bölgesi kuran veya burada faaliyet gösterecek Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya yüksek katma değerli üretim yapacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunulacak. Bu firmaların ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Ayrıca ihtisas serbest bölgeleri sadece yerli üreticilere değil yabancı üreticilere de destek sağlayacak. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

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Bu bölgelerdeki işletmecilere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek koşuluyla 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek. Firmaların istihdam ettiği en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek.

İhtisas serbest bölgesi için ilk olarak bilişim sektörü belirlendi ve bu nedenle İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi kuruldu. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi sayesinde son günlerde ivme kazanan yazılım ve oyun geliştirme sektörünün yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmesi amaçlanıyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-12.pdf

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