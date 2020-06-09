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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Peak Games'in 1.8 milyar dolara satılmasının ardından oyun ve yazılım yatırımının artması için "İhtisas Serbest Belgesi" teşvik paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede
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    T.C Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırımcıları teknolojik ürün geliştirilmeye teşvik etmek için yeni destek paketini açıkladı. "İhtisas Serbest Bölgesi” olarak adlandırılan yeni destek modeli sayesinde teknolojik mal, hizmet üretimi ve ihracatının artması amaçlanıyor.

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    Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre ihtisas serbest bölgesi kuran veya burada faaliyet gösterecek Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya yüksek katma değerli üretim yapacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunulacak. Bu firmaların ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunması amaçlanıyor. Ayrıca ihtisas serbest bölgeleri sadece yerli üreticilere değil yabancı üreticilere de destek sağlayacak. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk oyun stüdyosu Peak resmen satıldı: 1.8 milyar dolar"

    Bu bölgelerdeki işletmecilere yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek koşuluyla 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek. Firmaların istihdam ettiği en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri yüzde 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15 bin dolar desteklenecek.

    İhtisas serbest bölgesi için ilk olarak bilişim sektörü belirlendi ve bu nedenle İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi kuruldu. İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi sayesinde son günlerde ivme kazanan yazılım ve oyun geliştirme sektörünün yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmesi amaçlanıyor.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-12.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 31 dk.
    Bir yerlerden başlamak lazım.
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    CoreXXX (fatih tat) 59 dk.
    Parayı görünce ben 😁
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    javaprof (orhan yılmaz) 1 sa.
    Bence olumlu bir haber peak games zaten satıldı artık ama doğacak yeni şirketler ve taleworls (bu peak gamesden daha önemli bir firma) yararlanmış olur.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa.
    Acaba vergide indirim mi yapacaklar yoksa steam'e bindirim yapıp yerli oyun mu oynayın diyecekler...



    Bütün dünya yapay zeka, derin öğrenme diye çalkalanıyor, lisansta aldığımız makine öğrenmesi dersinde "makul" vergilerden ötürü ram'i yetmeyen arkadaşlar modellerini eğitemiyorlardı, derin öğrenmede nvidia ekran kartına ulaşılamadığı için yeterli optimizasyona ulaşılamıyordu.



    Şimdi yurtdışında master yapıyorum, herkesin bilgisayarlar canavar, adamlar zarıl zurul model eğitip bilim öğreniyorlar. Sonra ülke neden bu halde...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    VaporWave (Emre ) 1 sa. Guhong01
    Çok haklısın durum çok kötü.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 sa.
    Nerde para görseler düzenleme çıkartıyorlar. Ortada vizyon , plan program yok. “ Oooaaaaaghghhh bu işte para var. Düzenleme çıkartalım hemen, bir şeyler yapalım!!!! “ 1 milyon yazılımcıyı da internet sitesinden yemini suyunu verip , yetiştiriyorlar zaten. İşler kebap
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    Rachsuchtig 1 sa. classf2re
    Haberi okudun mu okuduysan anladın mı?
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    firat_kilic 1 sa.
    Bilmeden politika üretiyorlar.

    1. İstatistik. Ülkede elimde kaç tane yazılımcı / donanımcı var?
    2. Ne kadarı çalışıyor/çalışmıyor?

    Bunların hiç birinin istatistiğini bilmeden ne politikası yapıyorsun kardeşim anlayamıyorum. Hem bu insanları toplayıp derdi sordun mu? ihtiyacı? bunların kalkınmak için fikirlerini dinledin mi?

    X::::::PROTESTO::::::X
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    Feyzuli 1 sa.
    Yazılımı geliştirmek ve test etmek adına donanım fiyatlarını düşürmeyi akıl edebilen yok.
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    Jeroww (Ali Temiz) 1 sa. Feyzuli
    Bilgisayar alamıyoruz. Nasıl yazılım veya oyun geliştirelim? Beyni yetmiyor ki adamların.
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