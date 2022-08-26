Yemeksepeti'nin ücretli abonelik sistemi Yemeksepeti+ duyuruldu

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E-ticaret pazaryerlerinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Plus, Premium gibi ayrıcalıklı abonelik hizmetleri furyasına Yemeksepeti de katılıyor. Yemeksepeti+ adı verilen yeni abonelik sisteminde, müşterilere özel indirimler ve avantajlar sunulacak.

Aylık belirli bir ücret ödeyerek Yemeksepeti+ (Yemeksepeti Plus) abonesi olabileceksiniz. Abonelik ücreti henüz açıklanmadı.

Hepsiburada Premium özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Yemeksepeti+ avantajları neler olacak?

Yemeksepeti+ aboneleri, Yemeksepeti’den verecekleri yemek siparişlerinde özel indirim imkanına kavuşacak. Buna ek olarak Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişleriniz, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle siparişlerinizden gönderim ücreti alınmayacak.

Yemeksepeti’den yapılan açıklamaya göre çeşitli markalarla yapılan iş birliği sayesinde Yemeksepeti+ aboneleri farklı markalarda ve farklı platformlarda özel indirimlere sahip olacak. Eğlence, alışveriş ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren çeşitli markalarla iş birliği yapıldı.

Yemeksepeti+ ne zaman açılacak?

Yemeksepeti+, 2022 son çeyreğinde bazı kullanıcıların kullanımına sunularak test edilecek. 2023 yılında herkesin kullanımına açılacak. Henüz Yemeksepeti+ hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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Yemeksepeti'nin abonelik sistemi Yemeksepeti Plus duyuruldu