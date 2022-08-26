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    Yemeksepeti'nin ücretli abonelik sistemi Yemeksepeti+ duyuruldu

    Yemeksepeti bugün yaptığı açıklama ile Yemeksepeti+ abonelik sitemini duyurdu. Aylık belirli bir ücret karşılığında Yemeksepeti Plus'a abone olan kullanıcılar özel indirimlerden yararlanacak.
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    Yemeksepeti'nin abonelik sistemi Yemeksepeti Plus duyuruldu
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    E-ticaret pazaryerlerinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Plus, Premium gibi ayrıcalıklı abonelik hizmetleri furyasına Yemeksepeti de katılıyor. Yemeksepeti+ adı verilen yeni abonelik sisteminde, müşterilere özel indirimler ve avantajlar sunulacak.

    Aylık belirli bir ücret ödeyerek Yemeksepeti+ (Yemeksepeti Plus) abonesi olabileceksiniz. Abonelik ücreti henüz açıklanmadı.

    Yemeksepeti+ avantajları neler olacak?

    Yemeksepeti+ aboneleri, Yemeksepeti’den verecekleri yemek siparişlerinde özel indirim imkanına kavuşacak. Buna ek olarak Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişleriniz,  Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle siparişlerinizden gönderim ücreti alınmayacak.

    Yemeksepeti’den yapılan açıklamaya göre çeşitli markalarla yapılan iş birliği sayesinde Yemeksepeti+ aboneleri farklı markalarda ve farklı platformlarda özel indirimlere sahip olacak. Eğlence, alışveriş ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren çeşitli markalarla iş birliği yapıldı.

    Yemeksepeti+ ne zaman açılacak?

    Yemeksepeti+, 2022 son çeyreğinde bazı kullanıcıların kullanımına sunularak test edilecek. 2023 yılında herkesin kullanımına açılacak. Henüz Yemeksepeti+ hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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