Yemeksepeti siber saldırıya uğradı! Adres, e-posta ve telefon numaraları çalındı!

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Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti olan Yemeksepeti, geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden siber saldırıya uğradığını açıkladı.

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Yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2021 tarihinde sabah saatlerinde Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kullanıcıların bazı bilgileri de ne yazık ki çalındı.

Açıklamaya göre 25 Mart'ta saat 09.30'dan sonra Yemeksepeti'nin tüm yazılım ve siber güvenlik ekibi, durumu araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda ise hangi verilerin çalındığı ortaya çıktı.

Hangi Bilgiler Çalındı?

Yemeksepeti her şeyden önce kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktardı. Kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere hiçbir finansal bilginin ya da şifrenin çalınmadığı da belirtildi. Çalınan bilgiler şu şekilde:

Ad - Soyad

Doğum tarihi

Yemeksepetine kayıtlı telefon numaraları

Yemeksepetine kayıtlı e-posta adresleri

Yemeksepetine kayıtlı adres bilgileri

Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri

Yemeksepeti'nin açıklamasına göre şu anda KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş durumda.

Yemeksepeti Şifrenizi Değiştirmeli misiniz?

Yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, şifre değiştirme gibi bir gereklilik olmadığını ancak rahat edecekseniz yapmanızı önerdiğini aktardı. Son olarak "Apple ya da Facebook ile Bağlan" seçeneği ile üye olanların da endişe etmesi gereken bir durum olmadığını ekledi. Yemeksepeti'nin açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

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