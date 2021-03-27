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    Yemeksepeti siber saldırıya uğradı! Adres, e-posta ve telefon numaraları çalındı!

    Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan çevrimiçi yemek siparişi hizmeti olan Yemeksepeti, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Mart 2021, 16:12 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    17

    Yemeksepeti siber saldırıya uğradı! Adres, e-posta ve telefon numaraları çalındı!
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    Çevrimiçi yemek siparişi hizmeti olan Yemeksepeti, geçtiğimiz saatlerde resmi Twitter hesabı üzerinden siber saldırıya uğradığını açıkladı.

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    Yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2021 tarihinde sabah saatlerinde Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda kullanıcıların bazı bilgileri de ne yazık ki çalındı. 

    Açıklamaya göre 25 Mart'ta saat 09.30'dan sonra Yemeksepeti'nin tüm yazılım ve siber güvenlik ekibi, durumu araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda ise hangi verilerin çalındığı ortaya çıktı.

    Hangi Bilgiler Çalındı?

    Yemeksepeti her şeyden önce kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktardı. Kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere hiçbir finansal bilginin ya da şifrenin çalınmadığı da belirtildi. Çalınan bilgiler şu şekilde:

    • Ad - Soyad
    • Doğum tarihi
    • Yemeksepetine kayıtlı telefon numaraları
    • Yemeksepetine kayıtlı e-posta adresleri
    • Yemeksepetine kayıtlı adres bilgileri
    • Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri

    Yemeksepeti'nin açıklamasına göre şu anda KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurulu), USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmiş durumda.

    Yemeksepeti Şifrenizi Değiştirmeli misiniz?

    Yapılan açıklamaya göre Yemeksepeti, şifre değiştirme gibi bir gereklilik olmadığını ancak rahat edecekseniz yapmanızı önerdiğini aktardı. Son olarak "Apple ya da Facebook ile Bağlan" seçeneği ile üye olanların da endişe etmesi gereken bir durum olmadığını ekledi. Yemeksepeti'nin açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.



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    AirSupport (SK ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E çaldırmadıkları başka bir şey kalmamış ki? Ben inanıyorum ki yemeksepeti beş kuruş ceza ödemeden bu işin içinden sıyrılacak.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    naprasif (User Account) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sattıklarına dair yemin edebilirim ama kanıtlayamam ki zaten önemli de değil devlet bile 50 milyon seçmen bilgisini çaldırdı kim hesap verdi? hiç kimse 😁 yemek sepeti benim olsa açılacak davalara bunu emsal gösteririm
    Sattıklarına dair yemin edebilirim ama kanıtlayamam ki zaten önemli de değil devlet bile 50 milyon seçmen bilgisini çaldırdı kim hesap verdi? hiç kimse 😁 yemek...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    H hazarcep (Hazar ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devlet çaldırana sembolik bir ceza kesiyor parasını devlet alıyor bilgileri giden üyeye hiç bir şey yok aynısı ABD içinde olsa orada halk toplanıp toplu dava açıyorlar ve ceza kesinleşimce davaya katılan herkese bölüyorlar aynısın Türkiye de olması lazım
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    Tommy Shelby 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bari kupon falan verin kardeşim
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    Liquist 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu olaydan sonra şifremi unuttum diyorum , şifreyi sıfırlıyorum halen giriş yapamıyorum. şaka gibisin.
    Zaten kullanmıyorum etmiyorum , giriş yapılsın da hesap kapatma talebi göndeyim.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    herşeyi çalmışlar zaten madde madde yazmaları birşeyi değiştirmez ki
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    djuann 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    artik bu ulkede yasanmaz acik ve net.berbat ekonomi,adalet yerlerde, egitim sistemi bitik, rezil hukumet vergiyle ayakta.. ustune bu ulkenin bitik durumundan boyle nemalanan siber suclar ve saldirilar..ulan akp ye oy veren kim varsa taaaa...........
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    Bogazicili_zekiye 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Getir ofisindeyim şu an disco party var dansöz falan da çağırdılar
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    S SaHiN222 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkede bu gibi firmalara en ağır cezayı verecek kurum yok mu Allah aşkına. Bıktık artık hem bilgi istiyorsun hem koruyamıyorsun.
    Yanıtla +2
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    Şeref60 (Şeref Berber) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Açılın ben mühendisim
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    V ValarMorqhulish (Murat Cemal Aygün) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dolandırıldık LA
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    3 3-4-3 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    peki ne yapmalıyız? kullandığımız e-mail'i değiştirmeli miyiz?
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