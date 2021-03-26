Getir, Türkiye'nin ikinci unicornu oldu

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Market ve yemek siparişi uygulaması Getir, yatırım almaya devam ediyor. Getir’in kurucusu Nazım Salur, şirketin son aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştığını duyurdu.

Getir’in değerleme tutarı hakkında ilk kez unicorn açıklaması yapıldı. 1 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip girişimler “unicorn” olarak adlandırılıyor. Getir 2,6 milyar dolarlık değerlemeyle bu seviyeye ulaştığını resmen açıklamış oldu. Türkiye’nin ikinci unicorn girişimi oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yerli oyun stüdyosu Peak, 1,8 milyon dolarlık değerlemeyle Türkiye’nin ilk unicornu olmuştu.

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Getir aldığı yatırımlarla yurt dışında büyümeyi hedefliyor. Londra’da hizmet vermeyen başlayan Getir yakın zamanda İngiltere’nin yanı sıra Almanya, Fransa, Hollanda ve Brezilya’da hizmet verecek.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "Aldığı son yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu." ifadesini kullandı.

Getir Kurucusu Nazım Salur, elde edilen yatırımın bir bölümünün tüm çalışanlarına dağıtılacağını belirterek, “Getir’in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL’yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim.” dedi.

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