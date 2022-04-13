Yeni BMW X7 SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Alman otomotiv devi BMW, yenilenen X7 SUV'un örtüsünü kaldırdı. Yeni BMW X7, daha sportif görünen ön yüzü, daha güçlü giriş seviye versiyonu ve teknolojik yaşam alanıyla geliyor.

Yeni BMW X7 özellikleriyle neler sunuyor?

2022 BMW X7'nin ön yüzünü daha önce olduğu gibi büyük böbrek ızgara domine ediyor. Öte yandan, yeni model yılında farların bölündüğü göze çarpıyor. Motor kaputunun hemen ucunda ince gündüz LED'leri bulunuyor. Hemen altında ise ana aydınlatmalar yer alıyor. Tampon kenarlarında dikey hava girişlerine yer verilirken, alttaki merkez havalandırmanın da parlak gümüş detaylarla süslendiğini görüyoruz.

Yenilenen X7 SUV'un arka bölümünde de ufak değişiklikler yapılmış. LED stoplar farklı grafiklerle daha modern bir görünüme kavuşurken, onları birleştiren şerit de incelmiş. Bunun dışında tamponun genel tasarımı korunmuş ancak kenarlarda oynamalar yapılmış. Yeni model yılında X7'nin renk paletine 14 yeni seçenek eklenmiş. Giriş seviyesi xDrive40i versiyonunda 21 inç jantlar standart. Daha sportif tasarımı ve parlak siyah detaylarıyla dikkat çeken M60i ise 22 inç jant kullanıyor. Ayrıca 23 inç jantlar da tercih edilebiliyor.

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Büyük SUV'un iç mekanında şirketin en yeni iDrive 8 multimedya sistemini görmek sürpriz olmuyor. Söz konusu sistem, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranını kavisli bir panel üzerinde bir araya getiriyor. Isıtmalı adaptif ön koltuklar yenilenen X7'de standart. Masaj ve havalandırma ise ekstra ücret karşılığı eklenebiliyor. xDrive40i versiyonunda Sensafin suni deri döşeme kullanılırken, M60i'de ise gerçek deri döşemeye yer verilmiş.

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Motor seçenekleri ve fiyat

2022 BMW X7'nin kaputu altında 3.0 litre altı silindirli benzinli ve dizel motorların yanı sıra 4.4 litre çift turbo V8 seçeneği mevcut. Tüm seçenekler artık 48V hafif hibrit desteğine sahip. Öte yandan, ilk seçenek (xDrive40i) artık daha güçlü ve öncekine göre ekstra 40 beygir güç (380 hp) ve 71 Nm tork (519 Nm) sunuyor. Hafif hibrit desteği aktifken azami tork 540 Nm'ye kadar çıkıyor. Bu da büyük SUV'un 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlamasını sağlıyor. xDrive40d ise 352 beygir güç ve 750 Nm tork değerlerine sahip.

4.4 litre çift turbo V8 ünite ise 530 beygir ve 750 Nm tork ile aynı değerlere sahip. Bu da M60i xDrive'ın 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Bunun dışında, ailenin en tepesindeki Alpina XB7 modeli aynı motorla 630 beygir güç ve 800 Nm tork sunacak. Azami hızı 290 km/s ile sınırlanan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacak. Tüm versiyonlarda ZF 8 ileri otomatik şanzımanın ve kalkış kontrol özelliğinin bulunacağını da belirtelim.

Havalı süspansiyon sistemi X7'nin her iki versiyonunda da standart. M60i'de ek olarak arka aks yönlendirme ve aktif savrumla stabilizasyonuna standart olarak yer verilmiş. Yeni BMW X7'nin fiyatı yaklaşık 79 bin dolardan başlayıp M60i versiyonuyla 104 bin dolara kadar yükseliyor.

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