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İsveç merkezli otomobil markası Volvo, araçlarının iç mekanlarında kullandığı malzemelerde değişikliğe gidiyor. Şirket, Volvo Cars Tech Fund kolu aracılığıyla geleneksel, petrol bazlı plastiklerin yerine doğal keten elyaflara dayalı malzemeler geliştiren Bcomp'a yatırım yaptığını duyurdu.

Volvo'dan çevreci yaklaşım hamlesi

Yüksek performanslı, hafif malzemeler geliştiren yenilikçi bir firma olan Bcomp, normal plastik parçalara kıyasla ağırlık, enerji kullanımı ve emisyonlar açısından önemli tasarruflar sunan biyo-bazlı bir malzeme olan keten elyaf kullanıyor.

Volvo'nun en son konsept otomobili olan Concept Recharge'da yer verilen elyaf bazlı kompozitler, Bcomp'un hesaplamalarına göre normal plastik parçalara kıyasla %50'ye kadar daha hafif, %70'e kadar daha az plastik kullanılıyor ve %62'ye kadar daha düşük CO2 emisyonu üretiyor.

Volvo Cars Tech Fund Başkanı Alexander Petrofski: "Bu yatırım, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik stratejik odaklanmamızın bir başka örneğidir. Küresel pazarlarda yenilikçi ürünler geliştirmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olmanın ortak faydalarını gördüğümüz için, Bcomp gibi önde gelen teknoloji firmalarıyla uzun bir ortaklık geleneğimiz var." ifadelerinde bulundu.

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Volvo Cars, 2040 yılına kadar emisyonları azaltmak ve iklim açısından nötr olmak istiyor ve daha sürdürülebilir malzemeler kullanmanın bunun büyük bir parçası olacağını söylüyor. Şirket ayrıca 2018'e kıyasla 2025 yılına kadar CO2 emisyonlarını %40 azaltmayı hedefliyor.

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Volvo, iç mekanlarda keten elyaf kullanacak