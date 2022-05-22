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    Makyajlı MG ZS EV son çeyrekte Türkiye'de olacak

    Kısa süre önce Türkiye'ye dönüşünün 1. yılını kutlayan MG, yaptığı resmi açıklamada makyajlanan ZS EV modelinin Türkiye'ye geleceğini de duyurdu. İşte makyajlı 2022 MG ZS EV tasarımı ve özellikleri:
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    Yeni 2022 MG ZS EV son çeyrekte Türkiye'de olacak
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    MG, kısa süre önce Türkiye pazarına dönüşünün 1. yılını kutladı. Bu kapsamda makyajlı 2022 MG ZS EV de Türkiye'de ilk kez sergilendi. Yapılan resmi açıklamada, makyajlı ZS EV'nin son çeyrekte geleceği belirtildi.

    Yeni 2022 MG ZS EV, özellikleriyle neler sunuyor?

    Geçtiğimiz yıl ekim ayında örtüsü kaldırılan makyajlı 2022 MG ZS EV'nin tasarımı yenilendi. Bu kapsamda yüzü tamamen değişen elektrikli SUV'un önündeki siyah panjurun yerini gövde rengi bir panel aldı. Yenilenen farlar ile daha modern bir görünüme kavuşan ZS EV'nin ön ve arka tamponları da elden geçirildi. Son olarak stop grubunun grafikleri de güncellendi.

    Şu an ülkemizde satılmakta olan ZS EV'de WLTP'ye göre 263 kilometre civarında menzil sunan 44,5 kWsa'lik batarya paketi mevcut. Yenilenen modelde ise 50.3 kWsa ve 70 kWsa batarya seçenekleri mevcut. Ülkemize büyük batarya ile geleceği belirtilen 2022 MG ZS EV, WLTP'ye göre 440 kilometre sürüş menzili sunacak. Bu değerin şehir içi kullanımda 500 kilometrenin üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

    Yeni 2022 MG ZS EV son çeyrekte Türkiye'de olacak

    Yeni MG ZS EV, 115 kW güç ve 280 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Elektrikli SUV'da 3 farklı sürüş modu ve 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemi bulunuyor. Önceki versiyonda 140 km / saat olan azami hız ise yeni MG ZS EV’de 175 km / saat’e yükseldi.

    Yenilenen ZS EV'deki V2L (Vehicle to Load) teknolojisi sayesinde aracın bataryası ile başka bir aracı veya elektrikli cihazı şarj etmek de mümkün. Ayrıca, 3 fazlı 11 kW dahili şarj sistemi sayesinde daha hızlı şarj olduğu belirtildi. DC hızlı şarj konusunda da 30 dakikada yüzde 30-80 arası dolum mümkün.

    İç mekanında da 7 inç dijital gösterge paneli, yeni 10.1 inç multimedya ekranı, USB girişleri ve iSMART bağlantı sistemi gibi yenilikler bulunan makyajlı 2022 MG ZS EV'nin uzun menzilli versiyonu için Almanya'daki fiyatlar 34.420 euro seviyesinde.

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