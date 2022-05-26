Makyajlı 2022 Opel Grandland Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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11 ay önce resmi tanıtımı yapılan makyajlı Opel Grandland sonunda Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Bugün düzenlenen lansmanda yeni 2022 Opel Grandland fiyatı 809.900 TL olarak açıklandı.

2022 Opel Grandland fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat 1.2 130 HP BENZİN AT8 Edition 809.900 TL 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance 864.900 TL 1.5 130 HP DİZEL AT8 Elegance 919.900 TL 1.5 130 HP DİZEL AT8 Ultimate 979.900 TL

Makyajlı Opel Grandland özellikleriyle neler sunuyor?

Makyajlı 2022 Opel Grandland, iç ve dış tasarımındaki dokunuşlarla daha modern bir görünüme kavuştu. Ön yüzünde Opel'in yeni Vizor tasarımını benimseyen modelde matrix LED farlar da seçenekler arasında. Tampon tasarımı da değişen yeni Grandland'ın iç mekanı da yeni üç kollu direksiyon simidi, Pure Panel tasarımı ve vites topuzu ile daha modern ve teknolojik görünüyor.

Yeni Opel Grandland Türkiye'de 130 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli ünite veya 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre turbo dizel üniteyle tercih edilebiliyor. Şanzıman tarafında ise 8 ileri otomatik standart. Grandland'ın benzinli versiyonda azami kızı 188 km/s iken dizel seçenekte 195 km/s olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise sırasıyla 6,5 litre/100km ve 5,2 litre/100km olarak açıklanmış.

2022 Opel Grandland teknik özellikler

Uzunluk: 4477 mm

Genişlik: 1906 mm

Yükseklik: 1609 mm

Aks mesafesi: 2675 mm

Boş ağırlık: 1461kg (benzin) / 1523kg (dizel)

Bagaj hacmi: 514 litre / 1676 litre

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Yeni Grandland donanım seviyeleri

Yenilenen crossover Türkiye'de Edition, Elegance ve Ultimate donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanan yan aynalar, elektronik park freni, çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima, ambiyans aydınlatması, 7 inç dijital gösterge paneli, 7 inç ekrana sahip IntelliLink 4.0 multimedya, Apple CarPlay ve Android Auto, Full LED farlar, LED arka stoplar, 180 derece geri görüş kamerası ve hız sabitleyici gibi özellikler standart.

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2022 Grandland'ın Elegance donanım seviyesinde ise 18 inç alaşımlı elmas kesim jantlar, gövde rengi tamponlar, siyah tavan ve tavan rayları, alaşımlı spor pedallar, 12 inç dijital gösterge, 10 inç ekrana sahip IntelliLink 5.0 Navi multimedya, navigasyon, IntelliLux LED piksel farlar, AGR onaylı 6 yönlü sürücü koltuğu, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 360 derece çevre görüş sistemi, kablosuz şarj, elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler devreye giriyor.

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En tepedeki Ultimate seviyesinde de jantlar 19 inç'e çıkarken arka kol dayama desteği, adaptif hız sabitleyici, ısıtmalı ön cam, Alcantara koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, AGR onaylı 6 yönlü ön yolcu koltuğu gibi özellikler listede. Ayrıca bu seviyede satın alınabilen Premium Pack ile deri koltuklar, havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve gece görüş sistemi de özelliklere dahil edilebiliyor. Premium Pack fiyat farkı 20 bin TL.

Makyajlı 2022 Opel Grandland'ın güvenlik sistemlerinde pek çok özellik giriş seviyesinden itibaren standart. Yokuş kalkış desteği, otomatik kararan dikiz aynası, yağmur sensörü, far sensörü, uzun far asistanı, kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, ön çarpışma ikazı, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, lastik basınç takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, şerit ihlali uyarı sistemi bu özelliklere dahil. En üst seviyede ise şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi ile kamera ve radar bazlı acil frenleme fark yaratıyor.

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Yeni 2022 Opel Grandland Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri