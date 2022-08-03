Çinli NIO, Avrupa'daki ilk fabrikasında 'batarya değişim istasyonu' üretecek

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Çinli üretici Nio, Avrupa'daki ilk fabrikasını faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Eylül ayında açılması planlanan fabrika, şirketin büyüme planlarında kilit rol oynayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de inşa edilen fabrika yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu. Söz konusu fabrikada araç üretilmeyecek. Bunun yerine tesis, şirketin gelişmiş batarya değişim istasyonlarının üretiminden ve satış sonrası servis hizmetlerinden sorumlu olacak. Ayrıca, Avrupa'daki enerji operasyonları için eğitim ve yeni enerji ürünlerinin AR-GE çalışmaları da bu tesis üzerinden yürütülecek.

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Çinli üretici Avrupa genelindeki batarya değişim istasyonu kurulum çalışmalarını hızlandırdı. Şirket özellikle Almanya, İsveç, Hollanda ve Danimarka üzerinde yoğunlaşmış durumda. Nio kısa süre önce de Çin ve Avrupa'da batarya değişim istasyonlarını artırmak için Shell ile iş birliği yaptığını duyurmuştu. Çinli şirket halihazırda 4 bin tane batarya değişim istasyonu işletiyor ve bunların neredeyse dörtte biri Çin dışında.

Nio, Avrupa'daki ilk batarya değişim istasyonunu bu yılın başında kullanıma sunmuştu. Şirketin Power Swap Station 2.0 adı verilen ikinci nesil istasyonlarında 14 tane batarya bölmesi bulunuyor. Bunların 13 tanesinde dolu bataryalar yer alırken, bir tanesi de araçtan alınacak batarya için boşta duruyor. İlk jenerasyonda batarya bölmesi sadece 5 taneydi.

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NIO, batarya değişim istasyonları sayesinde bataryaları aylık abonelik şeklinde kullanıma sunabiliyor. Müşteriler dilerse aracı satın alırken batarya için ücret ödemiyor. Kullanıcılar bunun yerine batarya değişim istasyonlarına erişim sağlayabilmek için aylık ücret ödüyor. Bunun dışında aracını batarya ile birlikte satın alma opsiyonu da mevcut.

Örneğin şirketin elektrikli SUV modeli Nio ES7'yi ele alalım. Aracın Çin'deki fiyatı 75 kWsa batarya ile birlikte 468.000 Yuan'dan (1.246.000 TL) başlıyor ve daha büyük batarya ile 526.000 Yuan'a (1.599.000 TL) kadar çıkıyor. Batarya kiralama opsiyonunu tercih edenler ise araç için 398.000 Yuan (1.060.000 TL) ödüyor. Bu fiyatlarda teşvikler hariç olduğunu da belirtelim.

Aşağıdaki videoda batarya değişim sürecinin nasıl ilerlediğine ilişkin simülasyonu izleyebilirsiniz:

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Çinli NIO, Avrupa'daki ilk fabrikasını Eylül'de açmayı planlıyor