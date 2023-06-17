Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlara olan ilgi tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve son verilere göre elektrikli otomobil satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55 artmış durumda. Ancak bugün yollarda hala çok sayıda benzinli daha doğrusu içten yanmalı araç var ve muhtemelen uzun bir süre daha bu böyle olacak.

İçten yanmalı otomobiller elektrikliye dönüştürülüyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan gelişmekte olan bir endüstri, içten yanmalı araçları elektrikliye dönüştürerek onlara yeni bir hayat ve güç kazandırıyor. Bu alanda faaliyet gösteren hem atölyeler hem de satış sonrası topluluğu yeni talebi karşılamak için önemli ölçüde büyüyor. EV West'in kurucusu ve CEO'su Michael Bream yaptığı açıklamada eski araçlarını elektrikliye dönüştürmek isteyen birçok kişinin olduğunu söylüyor. Bream'in Kaliforniya'da bulunan dükkânı, elektrikli araç dönüşümünün ilk öncülerinden biri ve o kadar popüler hale gelmiş durumda ki, dört ile beş yıllık bir sıra oluşmuş durumda.

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Dönüşüm atölyelerine ek olarak, bu projeleri kendi başlarına üstlenen ve hızla büyüyen bir kendin yap topluluğu da var. Bunlara ek olarak hem Ford hem de GM, elektrikli araç dönüşümleri için bileşenler sunuyor ve bu alana giren başka şirketler de var. Otomotiv üreticilerini ve satıcılarını temsil eden bir ticaret örgütü olan Specialty Equipment Market Association, pazardaki elektrikli araç odaklı ürünlerin sayısının katlanarak arttığını belirtiyor.

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Benzinle araçları elektrikliye dönüştürme işi hızla büyüyor