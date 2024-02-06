Stellantis, Renault ile birleşme iddialarını yalanladı

Otomotiv dünyasında, özellikle elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin baskın rol oynamaya başladığını sürekli konuşuyoruz. Avrupalı üreticileri tedirgin eden bu durum karşısında geçtiğimiz günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı. İki büyük otomotiv devi Stellantis ve Renault'nun güçlerini birleştireceği iddia edildi.
Bu haber otomotiv dünyasında heyecan yaratsa da kısa süre içerisinde yalanlandı. Reuters'a konuşan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, diğer üreticiler ile bir ortaklık planlarının bulunmadığını ve Stellantis'in mevcut uzun vadeli planlarını gerçekleştirmeye odaklandığını söyleyerek iddiaları yalanladı.
Güçlü olduğu Rusya pazarından çıkması ve Nissan ile arasındaki bağı azaltması nedeniyle zayıfladığı belirtilen Renault ise uzmanlar tarafından potansiyel bir birleşmeye hazır olarak nitelendiriliyor. Ancak uzmanlar yine de Stellantis ve Renault birleşmesini pek mantıklı görmüyor ve bunun sadece Avrupa'daki kapasite fazlasını artıracağını dile getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.