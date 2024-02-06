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    Stellantis, Renault ile birleşme iddialarını yalanladı

    Fransız hükümetinin Stellantis ve Renault arasındaki potansiyel bir birleşmeyi soruşturduğuna yönelik ortaya atılan iddiaların ardından Renault tarafı yorum yapmazken Stellantis'ten açıklama geldi.

    Otomotiv dünyasında, özellikle elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin baskın rol oynamaya başladığını sürekli konuşuyoruz. Avrupalı üreticileri tedirgin eden bu durum karşısında geçtiğimiz günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı. İki büyük otomotiv devi Stellantis ve Renault'nun güçlerini birleştireceği iddia edildi.

    Bu haber otomotiv dünyasında heyecan yaratsa da kısa süre içerisinde yalanlandı. Reuters'a konuşan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, diğer üreticiler ile bir ortaklık planlarının bulunmadığını ve Stellantis'in mevcut uzun vadeli planlarını gerçekleştirmeye odaklandığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

    Stellantis, Renault ile birleşme iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Çatısı altında 14 markayı barındıran Stellantis'in elektrikli araç pazarına yönelik atılımları sürüyor. 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlayan şirket, şu sıralar 700-800 km aralığında sürüş menzili sunan STLA Medium ve STLA Large platformları üzerine inşa edilen elektrikli modellerini satışa sunma hazırlığında.

    Güçlü olduğu Rusya pazarından çıkması ve Nissan ile arasındaki bağı azaltması nedeniyle zayıfladığı belirtilen Renault ise uzmanlar tarafından potansiyel bir birleşmeye hazır olarak nitelendiriliyor. Ancak uzmanlar yine de Stellantis ve Renault birleşmesini pek mantıklı görmüyor ve bunun sadece Avrupa'daki kapasite fazlasını artıracağını dile getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    çamaşır makinesinin altından su gelmesi 2 telefonda aynı apple kimliği kendimi öldürmek istiyorum parmak atıyorum kusamıyorum aracım yağ eksiltiyor ama duman yok

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