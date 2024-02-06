Otomotiv dünyasında, özellikle elektrikli araç pazarında Çinli üreticilerin baskın rol oynamaya başladığını sürekli konuşuyoruz. Avrupalı üreticileri tedirgin eden bu durum karşısında geçtiğimiz günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı. İki büyük otomotiv devi Stellantis ve Renault'nun güçlerini birleştireceği iddia edildi.

Bu haber otomotiv dünyasında heyecan yaratsa da kısa süre içerisinde yalanlandı. Reuters'a konuşan Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, diğer üreticiler ile bir ortaklık planlarının bulunmadığını ve Stellantis'in mevcut uzun vadeli planlarını gerçekleştirmeye odaklandığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

Tam Boyutta Gör Çatısı altında 14 markayı barındıran Stellantis'in elektrikli araç pazarına yönelik atılımları sürüyor. 2030'a kadar 75'ten fazla elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlayan şirket, şu sıralar 700-800 km aralığında sürüş menzili sunan STLA Medium ve STLA Large platformları üzerine inşa edilen elektrikli modellerini satışa sunma hazırlığında.

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Güçlü olduğu Rusya pazarından çıkması ve Nissan ile arasındaki bağı azaltması nedeniyle zayıfladığı belirtilen Renault ise uzmanlar tarafından potansiyel bir birleşmeye hazır olarak nitelendiriliyor. Ancak uzmanlar yine de Stellantis ve Renault birleşmesini pek mantıklı görmüyor ve bunun sadece Avrupa'daki kapasite fazlasını artıracağını dile getiriyor.

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Stellantis, Renault ile birleşme iddialarını yalanladı