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    Kia EV6 yenilendi! Daha büyük batarya ve daha uzun menzil

    Yenilenen tasarımı ve iyileştirilen özellikleriyle önümüzdeki ay Kore'de satışa sunulacak olan makyajlı 2025 Kia EV6, ağustos ayında Türkiye'de yelecek.              

    Tanıtıldığı günden bu yana tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken %100 elektrikli Kia EV6 yenilendi. Daha büyük bir batarya ile donatılan makyajlı EV6'nın gövde tasarımı da büyük kardeşi EV9'dan esinlenen ışık imzasıyla güncellendi.

    Yeni Kia EV6, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni 2025 Kia EV6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Kia EV6'nın iç mekanında da bazı dokunuşlar karşımıza çıkıyor. Buradaki en büyük değişim, dijital gösterge ve multimedya ekranlarını kapsayan kavisli panoramik ekranın revize edilmesi olmuş. Koreli üretici aynı zamanda iki kollu direksiyon simidinde de oynamalar yapmış ve kolay kimlik tanıması için parmak izi okuyucu eklemiş. Buna ek olarak multimedya sistemine kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de dahil edilmiş.

    EV6'da zaten OTA yani uzaktan kablosuz güncelleme desteği vardı ancak navigasyon ile sınırlıydı. Makyajla birlikte bu özelliği kapsamı genişletildi ve önemli elektronik kontrol sistemleri de dahil edildi. Dijital dikiz aynası ve geliştirilmiş head-up display gibi yeniliklere de sahip olan EV6'da mevcut Genesis modellerinde bulunan artırılmış gerçeklik destekli navigasyon sistemi kullanılıyor.

    Yeni 2025 Kia EV6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Eski modelde 77.4 kWsa'lik batarya bulunurken, makyajlı Kia EV6'da Hyundai Motor Grubu'nun yeni 84 kWsa'lik bataryası kullanılmış. Bu sayede, tek motora sahip arkadan itişli versiyonun 19 inç jantlarla 494 kilometreye kadar menzil sunuyor. Kore için açıklanan bu değer daha önce 475 kilometreydi. 350 kW DC hızlı şarj desteği bulunan bataryanın yüzde 10-80 dolum süresi 18 dakika.

    EV6'nın standart arkadan itişli versiyonu 168 kW (225 hp) maksimum güç ve 350 Nm tork sunuyor. Çift motorlu versiyon ise 239 kW (320 hp) güç ve 605 Nm tork değerlerine sahip. Kia ayrıca, EV6'nın süspansiyon sistemini iyileştirdiğini, motorları daha sessiz hale getirdiğini ve güvenliği artırmak adına gövdeyi güçlendirdiğini belirtiyor.

    Makyajlı Kia EV6, önümüzdeki ay Kore'de satışa sunulacak. Fiyatlar güncel kurla 40.500 dolar seviyesinden başlıyor. Makyajlı model ağustos ayında Türkiye'ye gelecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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