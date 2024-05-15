Kia EV6 yenilendi! Daha büyük batarya ve daha uzun menzil

Tanıtıldığı günden bu yana tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken %100 elektrikli Kia EV6 yenilendi. Daha büyük bir batarya ile donatılan makyajlı EV6'nın gövde tasarımı da büyük kardeşi EV9'dan esinlenen ışık imzasıyla güncellendi.
Yeni Kia EV6, özellikleriyle neler sunuyor❓
EV6'da zaten OTA yani uzaktan kablosuz güncelleme desteği vardı ancak navigasyon ile sınırlıydı. Makyajla birlikte bu özelliği kapsamı genişletildi ve önemli elektronik kontrol sistemleri de dahil edildi. Dijital dikiz aynası ve geliştirilmiş head-up display gibi yeniliklere de sahip olan EV6'da mevcut Genesis modellerinde bulunan artırılmış gerçeklik destekli navigasyon sistemi kullanılıyor.
EV6'nın standart arkadan itişli versiyonu 168 kW (225 hp) maksimum güç ve 350 Nm tork sunuyor. Çift motorlu versiyon ise 239 kW (320 hp) güç ve 605 Nm tork değerlerine sahip. Kia ayrıca, EV6'nın süspansiyon sistemini iyileştirdiğini, motorları daha sessiz hale getirdiğini ve güvenliği artırmak adına gövdeyi güçlendirdiğini belirtiyor.
Makyajlı Kia EV6, önümüzdeki ay Kore'de satışa sunulacak. Fiyatlar güncel kurla 40.500 dolar seviyesinden başlıyor. Makyajlı model ağustos ayında Türkiye'ye gelecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.