Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Böylece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 10 liraya yükseldi. İstanbul'un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'den ise otomobiller için artık 49 lira ücret alınacak.
Yapılan zamla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçiş ücreti 419 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 105 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nde ise otomobiller için artık 399 lira ücret ödemek gerekiyor. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.
İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise köprü dahil otomobiller için 579 liraya yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.