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    Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

    15 Mayıs 2024 saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı.
    Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Köprü ve otoyol ücretleri, gece yarısından itibaren (15.05.2024 saat 00:00) geçerli olmak üzere zamlandı. Yapılan zam, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra yap-işlet-devret şeklinde özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolları da kapsıyor.

    Böylece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 10 liraya yükseldi. İstanbul'un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'den ise otomobiller için artık 49 lira ücret alınacak.

    Yapılan zamla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçiş ücreti 419 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 105 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nde ise otomobiller için artık 399 lira ücret ödemek gerekiyor. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

    İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise köprü dahil otomobiller için 579 liraya yükseldi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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