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Tam Boyutta Gör Köprü ve otoyol ücretleri, gece yarısından itibaren (15.05.2024 saat 00:00) geçerli olmak üzere zamlandı. Yapılan zam, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra yap-işlet-devret şeklinde özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolları da kapsıyor.

Böylece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobil geçiş ücreti 24 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 10 liraya yükseldi. İstanbul'un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'den ise otomobiller için artık 49 lira ücret alınacak.

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Yapılan zamla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü otomobil geçiş ücreti 419 liraya, motosiklet geçiş ücreti ise 105 liraya yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nde ise otomobiller için artık 399 lira ücret ödemek gerekiyor. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. Malkara-Çanakkale Otoyolu ise köprü dahil otomobiller için 579 liraya yükseldi.

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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar