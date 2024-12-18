Makyajlı Skoda Enyaq ailesinin çizimleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Skoda'dan makyajlı Enyaq ve Enyaq Coupe ile ilgili ilk resmi paylaşım geldi. Markanın yeni Modern Solid tasarım diline geçiş yapan elektrikli modellerin çizimleri paylaşıldı. Güç aktarma sisteminde değişiklik olup olmayacağı henüz belli değil ancak Skoda, iyileştirilen aerodinamik yapı sayesinde menzil artışına ilişkin sinyali verdi.

Skoda Enyaq'ın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta yaşanacak. Elroq'ta da gördüğümüz, klasik Skoda panjurunun yerini alan aydınlatılmış Tech-Deck, elektrikli modelin yüzünü epey değiştirecek. Buna ek olarak, bölünmüş far tasarımı, yeni tampon ve burun kısmında logo yerine kullanılan Skoda yazısı, bu alanda dikkat çeken değişiklikler arasında.

Tam Boyutta Gör Makyajlı Skoda Enyaq ailesinde tampon ve marşpiyellere serpiştirilmiş koyu krom detaylar da göreceğiz. Söz konusu detaylara model özel olduğu belirtilen Olibo Yeşil gövde rengi eşlik edecek. Ayrıca, makyaj operasyonlarının olmazsa olmazı yeni jant tasarımları da karşımıza çıkacak. Arka kısımda ise grafikleri yenilenen stop lambaları ve hafifçe elden geçirilmiş bir tampon bizleri karşılayacak.

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Teknik tarafta bir değişiklik olmazsa Enyaq'ın 60, 85 ve 85x adı verilen versiyonlarla satılmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesinde 132 kW motor ve 62 kWsa batarya ile WLTP'ye göre 400 km menzil sunan modelde bu değer 85 versiyonunda 210 kW motor ve 82 kWsa batarya ile 566 km'ye kadar çıkıyor.

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Yeni 2025 Skoda Enyaq ailesinin çizimleri paylaşıldı