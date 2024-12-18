Makyajlı Skoda Enyaq ailesinin çizimleri paylaşıldı

Skoda Enyaq'ın tasarımındaki en büyük değişim ön tarafta yaşanacak. Elroq'ta da gördüğümüz, klasik Skoda panjurunun yerini alan aydınlatılmış Tech-Deck, elektrikli modelin yüzünü epey değiştirecek. Buna ek olarak, bölünmüş far tasarımı, yeni tampon ve burun kısmında logo yerine kullanılan Skoda yazısı, bu alanda dikkat çeken değişiklikler arasında.
Teknik tarafta bir değişiklik olmazsa Enyaq'ın 60, 85 ve 85x adı verilen versiyonlarla satılmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Giriş seviyesinde 132 kW motor ve 62 kWsa batarya ile WLTP'ye göre 400 km menzil sunan modelde bu değer 85 versiyonunda 210 kW motor ve 82 kWsa batarya ile 566 km'ye kadar çıkıyor.
Güzel olmuş...