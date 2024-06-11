Hyundai'den ucuz elektrikli otomobil geliyor: Hyundai INSTER

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Hyundai, A segmentindeki yeni kompakt EV modelinin adını ve ilk görsellerini paylaştı. INSTER adı, İngilizce “intimate – innovative” yani “samimi ve yenilikçi” kelimelerinden türetilirken aynı zamanda ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına da yer verilmiş.

Hyundai’nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, aslında 2021’de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli CASPER’a dayanıyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Hyundai INSTER, sürüş dinamikleri açısından da segmentinde yeni standartlar belirleyecek.

WLTP’ye göre 355 kilometre menzil sunan elektrikli Hyundai INSTER, teknoloji ve güvenlik özellikleri açısından da segmentinin sınırlarını fazlasıyla aşmış olacak. Otomobilin fiyatı henüz belli değil ancak Avrupa'da 20 bin euronun altında olması bekleniyor.

Paylaşılan görüntülerde şık tasarımı vurgulayan en önemli kriterin imza niteliğindeki LED gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri olduğu anlaşılıyor.

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Bu aydınlatmalara ek olarak, arka taraftaki ışık imzası da kompakt bir SUV profili sergiliyor. Hyundai INSTER’ın dünya lansmanı, Haziran ayı sonunda düzenlenecek Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Hyundai INSTER'ın önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelmesi de muhtemel görünüyor.

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Yeni Hyundai INSTER'ın ipucu görselleri paylaşıldı