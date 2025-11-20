Giriş
    Yeni Stargate dizisi geliyor; Amazon resmi onayı verdi

    Tüm zamanların en sevilen bilim kurgu serilerinden Stargate yeni bir diziyle geri dönüyor. Amazon Prime Video, resmi onayı verdiği yeni Stargate dizisi hakkında ilk detayları paylaştı.

    Yeni Stargate dizisi geliyor; Amazon resmi onayı verdi Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim kurgu serileri arasında yer alan Stargate (Yıldız Geçidi), yıllar sonra yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Daha önce hem sinemada hem de TV ekranlarında gördüğümüz bu sevilen serinin haklarını elinde bulunduran Amazon MGM, yeni Stargate dizisine resmi onayı verdi.

    Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan bu yeni Stargate dizisini, daha önce çekilen üç Stargate dizisinin de senarist ekibinde yer alan Martin Gero hazırlıyor. Gero dizinin hem senaristi, hem de yürütücü yapımcısı olacak. Tüm bu seriyi başlatan 1994 yapımı Stargate filminin yönetmeni Roland Emmerich ve senaristi Dean Devlin de dizinin yapımcıları arasında yer alacak.

    Yeni Stargate Bir Reboot Olmayacak Ama Yeni Bir Hikâye Anlatacak

    Stargate serisi, başka gezegenlere açılan yıldız geçitlerinin keşfedilmesiyle başlıyor. Antik uygarlıklardan miras kalan bu gizemli teknoloji, Dünya'daki insanlara başka gezegenleri ve sistemleri keşfetme fırsatı sunuyor. Serinin omurgasını oluşturan Stargate:SG-1, askeri bir ekibin farklı gezegenlere giderek yeni uygarlıklarla tanıştığı, galaksiler arası savaşlara dâhil olduğu ve insanlığın kaderini belirleyen güçlerle karşılaştığı maceralara odaklanırken, ardından gelen Atlantis ve Universe ile bu evren daha da genişletildi.

    Yine aynı ekip tarafından hazırlanacak bu yeni Stargate dizsii; antik ırklar, galaktik imparatorluklar, teknolojik sırlar ve politik çatışmalara dolu bu seriyi devam ettirerecek. Amazon tarafından paylaşılan duyuru videosunda, bunun seriyi sıfırdan başlatacak bir reboot değil, devam eden bir serinin yeni parçası olacağı belirtiliyor. Ancak Amazon, daha önce Stargate izlememiş bir seyircinin ile bu yeni diziyle maceraya dâhil olabilmesini istiyor. Bu yüzden eski dizilerle çok fazla bağlantı kurulması beklenmiyor.

