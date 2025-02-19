Alien ve Predator yeniden aynı filmde buluşabilir

Bu iki serinin yeniden popülerlik kazanmış olması, bir kez daha aynı filmde buluşmaları fikrini de tekrar canlandırdı. Üstelik en azından Alien tarafında bu fikre sıcak bakılıyor.
Alien: Romulus'un Yönetmeni Fede Alvarez: "Bu Yapabileceğimiz Bir Film"
Alien: Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez'e yeni bir Alien vs. Predator filmi hakkında ne düşündüğü soruldu. Alvarez bu fikre karşı çıkmadığı gibi böyle bir senaryoyu ele alma fikrinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
Prey ve Badlands'in yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in bu konuda ne düşündüğünü bilmediğini söyleyen Fede Alvarez, kendi adına bu fikre açık olduğunu ve bunun yapabilecekleri bir film olduğunu ifade etti. Alvarez'e göre yeni bir Alien vs. Predator yapmanın en iyi yolu ise bunu baştan duyurmamak.
Alvarez, "Bana kalsa bunun bir Alien vs. Predator filmi olduğunu sır gibi saklardım" diyor, "İnsanlar yeni bir Alien ya da yeni bir Predator filmi izlemek için sinemaya gittiklerini düşünürlerdi. Sonra filmin bir noktasında yeni bir yere gidilirdi ve orada karşılarında diğer karakteri görünce neye uğradıklarını şaşırırlardı."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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