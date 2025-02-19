Alien ve Predator yeniden aynı filmde buluşabilir

Tam Boyutta Gör Hem Alien hem de Predator serisi son yıllarda çıkan yeni filmleriyle başarı yakaladılar. Alien tarafında geçtiğimiz yıl vizyona giren Alien: Romulus seriyi yeni bir yola sokarken, 2022 yapımı Prey de Predator serisine yeni bir soluk getirdi. Şimdi her iki seri de yeni filmlerle yoluna devam etmeye hazırlanıyorlar. Prey'i yapan ekip tarafından hazırlanan yeni Predator filmi Badlands bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Diğer yandan Alien: Romulus'un devam filminin çekimlerine de bir aksilik olmazsa bu yıl başlanacak.

Bu iki serinin yeniden popülerlik kazanmış olması, bir kez daha aynı filmde buluşmaları fikrini de tekrar canlandırdı. Üstelik en azından Alien tarafında bu fikre sıcak bakılıyor.

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Alien: Romulus'un Yönetmeni Fede Alvarez: "Bu Yapabileceğimiz Bir Film"

Alien: Romulus'un yönetmeni Fede Alvarez'e yeni bir Alien vs. Predator filmi hakkında ne düşündüğü soruldu. Alvarez bu fikre karşı çıkmadığı gibi böyle bir senaryoyu ele alma fikrinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Prey ve Badlands'in yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in bu konuda ne düşündüğünü bilmediğini söyleyen Fede Alvarez, kendi adına bu fikre açık olduğunu ve bunun yapabilecekleri bir film olduğunu ifade etti. Alvarez'e göre yeni bir Alien vs. Predator yapmanın en iyi yolu ise bunu baştan duyurmamak.

Alvarez, "Bana kalsa bunun bir Alien vs. Predator filmi olduğunu sır gibi saklardım" diyor, "İnsanlar yeni bir Alien ya da yeni bir Predator filmi izlemek için sinemaya gittiklerini düşünürlerdi. Sonra filmin bir noktasında yeni bir yere gidilirdi ve orada karşılarında diğer karakteri görünce neye uğradıklarını şaşırırlardı."

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Yeni bir Alien vs Predator filmi çekilebilir