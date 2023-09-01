Starfield'a DLSS 2 ve XeSS ekleyen ilk mod çıktı

Starfield’a DLSS 2 ve XeSS modu geldi
Starfield’ın erken erişime açılmasıyla birlikte incelemeler de çıkış yaptı. Önceden de düşünüldüğü gibi Starfield, uzayda geçen bir Elder Scrolls deneyimi sunuyor ve görünüşe göre oyun ezici bir çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı. Bunun yanında Bethesda için klasikleşen can sıkıcı hatalar ise bu defa oldukça az. Dolayısıyla optimizasyon halihazırda iyi seviyede. Performans açısından en olumsuz şey ise yükleme sıklığı. Bu nedenle oyunu bir SSD’de oynamanız kesinlikle deneyimini artıracaktır.
Bununla birlikte FSR 2'nin DLSS 2 ve XeSS yükseltme teknolojilerine kıyasla biraz eksik olduğu bilinen bir gerçek. Bu bağlamda mod yapımcısı PureDark, DLSS 3 eklentisinin an itibariyle erken erişim döneminde ücret ve DRM korumasıyla birlikte erişilebilir olduğunu duyurdu. Ek olarak PureDark, Starfield için FSR 2’nin yerini alan ücretsiz DLSS ve XeSS eklentisini de sundu. Eklentiyi almak ve oyununuza eklemek için buradaki NexusMod bağlantısına gidebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.