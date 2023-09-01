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    Starfield'a DLSS 2 ve XeSS ekleyen ilk mod çıktı

    Bethesda’nın uzay temalı RPG’si Starfield için erken erişim süreci başladı ve oyuncular için merak giderildi. Öte yandan oyun henüz çıkmamışken ilk mod da oyuncular için aktif hale getirildi.
    Starfield'a DLSS 2 ve XeSS ekleyen ilk mod çıktı Tam Boyutta Gör
    Yılın en beklenen oyunlarından birisi olan Starfield, sayısız gezegen ve sayısız macerayı bünyesinde barındırarak erken erişime açıldı. Beklentilerin büyük kısmını karşılayan oyun için aynı zamanda DLSS 2 ve XeSS desteği ekleyen ilk mod da çıkış yaptı.

    Starfield’a DLSS 2 ve XeSS modu geldi

    Starfield’ın erken erişime açılmasıyla birlikte incelemeler de çıkış yaptı. Önceden de düşünüldüğü gibi Starfield, uzayda geçen bir Elder Scrolls deneyimi sunuyor ve görünüşe göre oyun ezici bir çoğunlukla olumlu eleştiriler aldı. Bunun yanında Bethesda için klasikleşen can sıkıcı hatalar ise bu defa oldukça az. Dolayısıyla optimizasyon halihazırda iyi seviyede. Performans açısından en olumsuz şey ise yükleme sıklığı. Bu nedenle oyunu bir SSD’de oynamanız kesinlikle deneyimini artıracaktır.

    Starfield'a DLSS 2 ve XeSS ekleyen ilk mod çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD kullanıcıları ise özel iş birliği kapsamında FSR 2 teknolojisine erişebiliyor ve kare hızlarını kaliteden minimum kayıpla artırabiliyor. AMD ortaklığı sayesinde, özellikle Radeon GPU'lar ve Ryzen CPU'lar için Starfield’ın PC optimizasyonu oldukça iyi görünüyor. FSR 2 elbette sadece AMD kartlar için değil, Nvidia ve Intel ekran kartı sahipleri de teknolojiye erişebiliyor.

    Bununla birlikte FSR 2'nin DLSS 2 ve XeSS yükseltme teknolojilerine kıyasla biraz eksik olduğu bilinen bir gerçek. Bu bağlamda mod yapımcısı PureDark, DLSS 3 eklentisinin an itibariyle erken erişim döneminde ücret ve DRM korumasıyla birlikte erişilebilir olduğunu duyurdu. Ek olarak PureDark, Starfield için FSR 2’nin yerini alan ücretsiz DLSS ve XeSS eklentisini de sundu. Eklentiyi almak ve oyununuza eklemek için buradaki NexusMod bağlantısına gidebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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