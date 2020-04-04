Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor

Yeni nesil MacBook modelleri, kapakları kapatıldığında mikrofonun bağlantısını fiziksel olarak kesen bir gizlilik özelliğine sahipti. Çok dikkat çekmese de konuyu önemseyenler için kritik bir fonksiyon olan bu özellik, 2020 iPad Pro modellerinde de kendisine yer bulmuş durumda.

Kendiliğinden bir kapağı olmasa da Apple tarafından onaylanmış bir kılıfla kullanılırken kapak kapatıldığı anda mikrofonla bağlantıyı kesen iPad Pro, ortam dinlemesinin önün kesmiş oluyor. Özellik, Apple’ın merakla beklenen ve önceki nesil iPad Pro modelleriyle de uyumlu olan Magic Keyboard aksesuarıyla da çalışacak.

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9to5Mac tarafından yayınlanan rapora göre, kapak kapatıldığında mikrofonla bağlantı fiziksel olarak kesiliyor. Bu sayede cihazdaki herhangi bir yazılım, Apple’ın kendi işletim sistemi bile ele geçirilmiş olsa, mikrofona erişemiyor.

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