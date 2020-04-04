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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor

    Apple'ın kişisel gizlilik kapsamında 2018'den bu yana laptoplarında yer alan kapakla birlikte mikrofonun bağlantısını kesme özelliği, 2020 model iPad Pro'larda da kendisine yer buldu.
    4 gün
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    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Apple iPad Pro modellerinin kılıfı kapatıldığında mikrofonla bağlantı kesiliyor

    Yeni nesil MacBook modelleri, kapakları kapatıldığında mikrofonun bağlantısını fiziksel olarak kesen bir gizlilik özelliğine sahipti. Çok dikkat çekmese de konuyu önemseyenler için kritik bir fonksiyon olan bu özellik, 2020 iPad Pro modellerinde de kendisine yer bulmuş durumda. 

    Kendiliğinden bir kapağı olmasa da Apple tarafından onaylanmış bir kılıfla kullanılırken kapak kapatıldığı anda mikrofonla bağlantıyı kesen iPad Pro, ortam dinlemesinin önün kesmiş oluyor. Özellik, Apple’ın merakla beklenen ve önceki nesil iPad Pro modelleriyle de uyumlu olan Magic Keyboard aksesuarıyla da çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "Abkoncore T404B Hurricane soğutucusunu duyurdu"

    9to5Mac tarafından yayınlanan rapora göre, kapak kapatıldığında mikrofonla bağlantı fiziksel olarak kesiliyor. Bu sayede cihazdaki herhangi bir yazılım, Apple’ın kendi işletim sistemi bile ele geçirilmiş olsa, mikrofona erişemiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nick bırakmamışsınız lan 4 gün en beğenilen
    ben de pencereyi kapatınca dışarıyla hava bağlantısı kesiliyo bunu da haber yapın bence.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    gun (Gün Oksay) 3 gün nick bırakmamışsınız lan
    Bunlar haber olmaz ise diğer firmalar bu yönde ilerlemez.

    Apple yön vermese teknolojiye şu andaki teknolojimiz çok daha geride olurdu.
    Yanıtla +3
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    anca kılıfını alırız bunun
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 3 gün
    İnce düşünülmüş, diğer firmalar Apple kadar önemsemiyor bu gizlilik ve güvenlik olayını.
    Diğer her konuyu olduğu gibi. :)
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 gün
    E hani ios güvenliydi. Demek ki güvenli değil ki fiziksel kapatma var.
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    vedat34363 4 gün yeni yorumcu
    güzel ama kimde https://evdemanakliyat.com.tr/evden eve nakliyat firmasında çalışarak almak mümkün değil
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    Jwwjshdudhdhd 4 gün yeni yorumcu vedat34363
    Cem Uzan'a Hapis Şoku!
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 4 gün
    Steve Jobs: "O kılıf öyle mi kapatılır?!"
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    theyapici (Kenan Yapıcı) 4 gün
    O kadar ki ancak kılıfına param yeter
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    lalale 4 gün
    Gizlilik isteyen kılıf alsın ahah
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün en beğenilen
    ben de pencereyi kapatınca dışarıyla hava bağlantısı kesiliyo bunu da haber yapın bence.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    gun (Gün Oksay) 3 gün nick bırakmamışsınız lan
    Bunlar haber olmaz ise diğer firmalar bu yönde ilerlemez.

    Apple yön vermese teknolojiye şu andaki teknolojimiz çok daha geride olurdu.
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