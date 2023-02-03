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    Yeni araştırma: Düşük kapasiteli HDD’lerde arıza oranı yükseliyor

    230 binden fazla sabit diskin yer aldığı bir araştırma raporu, sabit disk arıza oranlarına ilişkin bazı önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkardı. İşte araştırmanın sonuçları
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    Yeni araştırma: Düşük kapasiteli HDD’lerde arıza oranı yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Bulut depolama sağlayıcısı Backblaze tarafından yayınlanan bir araştırma raporu, sabit disk arıza oranlarına ilişkin bazı önemli ipuçlarını gün yüzüne çıkardı. Seagate, Toshiba ve WDC dahil olmak üzere farklı üreticilerin 230 binden fazla HDD'sini içeren araştırma, büyük ve küçük kapasiteli diskleri karşı karşıya getiriyor.

    Daha küçük kapasiteli sabit diskler bozulmaya daha yatkın

    Araştırma raporunda daha yüksek kapasiteli HDD'ler (12TB ve 16TB arası) ile daha küçük boyutlu (4TB ve 10TB arası) çözümleri karşılaştıran Backblaze, 2021 ile 2022 arasında küçük sürücülerin yıllık arıza oranında (AFR) önemli bir artış yaşandığını kaydetti. Buna göre küçük sürücüler için AFR, 2022'de tüm HDD'ler için yüzde 1,37'lik artıştan önemli ölçüde yüksek olarak yüzde 2,12 olarak gerçekleşti. 

    Yeni araştırma: Düşük kapasiteli HDD’lerde arıza oranı yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca paylaşılan veriler, Seagate ve Toshiba disklerin diğer modellere kıyasla (%3,64) arızaya en yatkın diskler olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak bulut devi, Seagate birimlerinin çoğunun incelenen diğer HDD'lerden önemli ölçüde daha eski olduğunu belirtiyor. Bu nedenle disk yaşına göre sonuçlarda farklılıklar yaşanabileceğini belirtelim.

    Toparlayacak olursak Backblaze tarafından yayınlanan araştırma, daha küçük boyutlu disklerin daha fazla arıza yaptığını gösteriyor olsa da yaş faktörünün devreye girmesi nedeniyle kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bildirilenlere göre firma, 2023'te eski disklerini 16 TB ve daha büyük sabit disklerle değiştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda daha doğru sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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