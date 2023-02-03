Yeni araştırma: Düşük kapasiteli HDD’lerde arıza oranı yükseliyor

Daha küçük kapasiteli sabit diskler bozulmaya daha yatkın
Araştırma raporunda daha yüksek kapasiteli HDD'ler (12TB ve 16TB arası) ile daha küçük boyutlu (4TB ve 10TB arası) çözümleri karşılaştıran Backblaze, 2021 ile 2022 arasında küçük sürücülerin yıllık arıza oranında (AFR) önemli bir artış yaşandığını kaydetti. Buna göre küçük sürücüler için AFR, 2022'de tüm HDD'ler için yüzde 1,37'lik artıştan önemli ölçüde yüksek olarak yüzde 2,12 olarak gerçekleşti.
Toparlayacak olursak Backblaze tarafından yayınlanan araştırma, daha küçük boyutlu disklerin daha fazla arıza yaptığını gösteriyor olsa da yaş faktörünün devreye girmesi nedeniyle kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Bildirilenlere göre firma, 2023'te eski disklerini 16 TB ve daha büyük sabit disklerle değiştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda daha doğru sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?