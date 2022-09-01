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    Yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Mirage duyuruldu

    Popüler oyun serisi Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Mirage duyuruldu. Detaylar 10 Eylül'de paylaşılacak.                                             
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    Yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Mirage duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Ubisoft'un yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu duyuruldu: Assassin's Creed Mirage.

    Assassin's Creed Mirage

    Bir süredir zaten yeni oyundan sızıntı bilgiler geliyordu ve sonunda oyun resmi olarak duyuruldu. Ancak oyun ile ilgili detaylar 10 Eylül'de paylaşılacak. Sızıntıların fazla olması sebebiyle Ubisoft, tanıtım öncesi bir duyuru yapmak istemiş olabilir.

    Daha öncesinde çıkan sızıntı bilgilere göre yeni oyun biraz da köklere dönüş gibi olacak. Level atlama sistemi kaldırılacak. 800'lü yıllarda geçmesi beklenen oyunda Kırk Haramiler görevi olması bekleniyor. Son olarak bu oyunun normalde bağımsız bir ek paket olarak düşünüldüğü ancak Ubisoft'un online oyuna odaklanması sebebiyle bu ek paketi tam oyuna dönüştürdükleri biliniyor. Haberin girişinde gördüğünüz görsel ise oyundan gelen ilk görsel.

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