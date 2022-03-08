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DC çizgi roman evreninin ve genel olarak eğlence sektörünün en popüler karakterlerinden birisi olan Batman'in filmi birkaç gün önce yayınlandı. Fimlin reklamlarından da anlayabileceğiniz gibi gişede bir başarı yakalaması bekleniyordu ve o başarıyı yakaladı.

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İlk hafta sonu istatistiklerine baktığımızda Batman'in Amerika'da 128.5 milyon dolarlık bir hasılat ile yurt içi hasılatta pandeminin ikincisi olduğunu görebiliyoruz. Birinci sırada ise tahmin edebileceğiniz gibi Spider-Man: No Way Home bulunuyor. Aynı zamanda pendemide 100 milyon dolar hasılatı geçen ikinci film konumunda Batman. Tüm dünyadaki toplam hafta sonu hasılatı ise 240 milyon doları geçmiş durumda. Yani film bütçesini ilk hafta sonundan geçti diyebiliriz.

Batman Türkiye'de 2. Sırada

Türkiye'de ise Batman ilk hafta sonunda 328.680 izleyici ile ikinci sırada. İlk sırada ise 718.043 izleyici ile Bergen isimli yerli film bulunuyor. Batman'in ülkemizdeki ilk hafta sonu hasılatı 11.437.154 TL. Bergen'in ise 22.678.859 TL. The Batman filmi için inceleme videomuzu da aşağıda bulabilirsiniz.

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Yeni Batman filmi pandeminin en iyi açılış yapan 2. filmi oldu