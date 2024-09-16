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Tam Boyutta Gör Duyurusu üzerinden dört yılı aşkın bir süre geçen Crimson Desert için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Pearl Abyss tarafından yayınlanan bu 1 saatlik video, şu anda oyunun en son halini bizlere gösteriyor ve hikâye anlatımına ek olarak yoğun aksiyon sekansları içeriyor.

Crimson Desert için 1 saatlik oynanış videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için yapılan açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen haberlerle birlikte oyunun bir yıl ileri ertelendiğini öğrendik. Paylaşılan videoda ise, Crimson Desert'ın ana karakteri Kliff ve oyunun büyüleyici dünyasını görüyoruz.

Black Bears adlı bir grupla karşı karşıya kalan ana karakterimiz burada zorlu mücadelelere ve düellolara adım atabiliyor ve Split Horn adlı düşmanı alt etmek durumunda kalıyor. Crimson Desert, bildiğiniz gibi Pearl Abyss'in kendi motoru olan BlackSpace Engine'i kullanacak. Oyunun hikayesi ise, Pearl Abyss’in popüler MMORPG oyunu Black Desert ile aynı evrende, Pywel kıtasında geçiyor.

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Bu yolculukta ise oyunculara at evcilleştirme, tırmanma, gelişmiş dövüş sistemi, bulmaca çözme, karakter özelleştirme, uçma ve hatta balık tutma gibi birden fazla mekanik sunulacak. Crimson Desert için henüz PC sistem gereksinimleri açıklanmadı. Bunun yanı sıra oyunun ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar 2025 başı ve 2025'in 2. çeyreğinde oynanabilir olacağı yönünde.

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Crimson Desert için 1 saatlik oynanış videosu paylaşıldı