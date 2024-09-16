Crimson Desert için 1 saatlik oynanış videosu paylaşıldı
Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için yapılan açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen haberlerle birlikte oyunun bir yıl ileri ertelendiğini öğrendik. Paylaşılan videoda ise, Crimson Desert'ın ana karakteri Kliff ve oyunun büyüleyici dünyasını görüyoruz.
Black Bears adlı bir grupla karşı karşıya kalan ana karakterimiz burada zorlu mücadelelere ve düellolara adım atabiliyor ve Split Horn adlı düşmanı alt etmek durumunda kalıyor. Crimson Desert, bildiğiniz gibi Pearl Abyss'in kendi motoru olan BlackSpace Engine'i kullanacak. Oyunun hikayesi ise, Pearl Abyss’in popüler MMORPG oyunu Black Desert ile aynı evrende, Pywel kıtasında geçiyor.
Bu yolculukta ise oyunculara at evcilleştirme, tırmanma, gelişmiş dövüş sistemi, bulmaca çözme, karakter özelleştirme, uçma ve hatta balık tutma gibi birden fazla mekanik sunulacak. Crimson Desert için henüz PC sistem gereksinimleri açıklanmadı. Bunun yanı sıra oyunun ne zaman çıkış yapacağına dair herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar 2025 başı ve 2025'in 2. çeyreğinde oynanabilir olacağı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...