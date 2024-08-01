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    Yeni Battlestar Galactica dizisinden kötü haber

    Uzun süredir hazırlık aşamasında olan ama bir türlü gerçeğe dönüşmeyen yeni Battlestar Galactica dizisinden kötü haber geldi. Bu projenin arkasındaki platform olan Peacock, projeden çekildi.
    Yeni Battlestar Galactica'dan kötü haber Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu dizilerinden biri olan Battlestar Galactica'nın yeni bir versiyonunun çekileceği ilk olarak 2019 yılında duyurulmuştu. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Bu yılın başında yazar değişikliğine giden dizi, buna rağmen istenen noktaya gelmeyince, bu dizinin yayınlanacağı platform olan Peacock projenin fişini çekti.

    En başından beri bu projenin arkasında olan Peacock projeden çekilmiş olsa da yapımcılar bu projeden henüz tam olarak vazgeçmiş değil. Yeni Battlestar Galactica dizisinin önümüzdeki günlerde diğer TV kanallarına ve dijital platformlara sunulacağı söyleniyor. Ancak bir alıcısı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

    Yeni Battlestar Galactica Dizisi, Sam Esmail Öncülüğünde Hazırlandı

    Yeni Battlestar Galactica dizisi ilk duyurulduğunda projenin başında Sam Esmail'in olacağı duyurulmuştu. Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan, son olarak da Netflix'te yayınlanan Leave the World Behind filmine imza atan Esmail, bu projenin ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı. Bu yüzden projenin başında da onun olacağı düşünülüyordu. Ancak zamanla planlar değişti ve projenin başına The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Derek Simonds geçti. Esmail ise yapımcı olarak proejde kaldı. Şimdi diğer platformlara sunulacak olan bu son versiyonun senaryosunu da Simonds yazdı.

    1978 yapımı orijinal Battlestar Galactica da, 2003-2009 yılları arasında yayınlanan yeniden çevrimi de Cylonlar olarak bilinen robot ırkına karşı mücadele veren son insanları konu alıyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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