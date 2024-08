Yeni Battlestar Galactica dizisinden kötü haber

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu dizilerinden biri olan Battlestar Galactica'nın yeni bir versiyonunun çekileceği ilk olarak 2019 yılında duyurulmuştu. Ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Bu yılın başında yazar değişikliğine giden dizi, buna rağmen istenen noktaya gelmeyince, bu dizinin yayınlanacağı platform olan Peacock projenin fişini çekti.

En başından beri bu projenin arkasında olan Peacock projeden çekilmiş olsa da yapımcılar bu projeden henüz tam olarak vazgeçmiş değil. Yeni Battlestar Galactica dizisinin önümüzdeki günlerde diğer TV kanallarına ve dijital platformlara sunulacağı söyleniyor. Ancak bir alıcısı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Yeni Battlestar Galactica Dizisi, Sam Esmail Öncülüğünde Hazırlandı

Yeni Battlestar Galactica dizisi ilk duyurulduğunda projenin başında Sam Esmail'in olacağı duyurulmuştu. Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan, son olarak da Netflix'te yayınlanan Leave the World Behind filmine imza atan Esmail, bu projenin ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı. Bu yüzden projenin başında da onun olacağı düşünülüyordu. Ancak zamanla planlar değişti ve projenin başına The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Derek Simonds geçti. Esmail ise yapımcı olarak proejde kaldı. Şimdi diğer platformlara sunulacak olan bu son versiyonun senaryosunu da Simonds yazdı.

1978 yapımı orijinal Battlestar Galactica da, 2003-2009 yılları arasında yayınlanan yeniden çevrimi de Cylonlar olarak bilinen robot ırkına karşı mücadele veren son insanları konu alıyordu.

