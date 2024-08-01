Yeni Battlestar Galactica dizisinden kötü haber

En başından beri bu projenin arkasında olan Peacock projeden çekilmiş olsa da yapımcılar bu projeden henüz tam olarak vazgeçmiş değil. Yeni Battlestar Galactica dizisinin önümüzdeki günlerde diğer TV kanallarına ve dijital platformlara sunulacağı söyleniyor. Ancak bir alıcısı çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.
Yeni Battlestar Galactica Dizisi, Sam Esmail Öncülüğünde Hazırlandı
Yeni Battlestar Galactica dizisi ilk duyurulduğunda projenin başında Sam Esmail'in olacağı duyurulmuştu. Mr. Robot ve Homecoming dizilerinin yaratıcısı olan, son olarak da Netflix'te yayınlanan Leave the World Behind filmine imza atan Esmail, bu projenin ortaya çıkmasında kilit rol oynamıştı. Bu yüzden projenin başında da onun olacağı düşünülüyordu. Ancak zamanla planlar değişti ve projenin başına The Sinner dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Derek Simonds geçti. Esmail ise yapımcı olarak proejde kaldı. Şimdi diğer platformlara sunulacak olan bu son versiyonun senaryosunu da Simonds yazdı.
1978 yapımı orijinal Battlestar Galactica da, 2003-2009 yılları arasında yayınlanan yeniden çevrimi de Cylonlar olarak bilinen robot ırkına karşı mücadele veren son insanları konu alıyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.