Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden biri olan The Office, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. The Paper adını taşıyan bu yeni versiyon, orijinal diziyi yapan ekip tarafından hazırlanıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor.

The Office'te olduğu gibi The Paper'da da hikâye ufak bir ofiste geçiyor ve sahte bir belgesel formatında izleyicilere sunuluyor. Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.

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The Office'in Yeni Versiyonu Olan The Paper, Eylül Ayında Başlayacak

The Office hayranları tarafından nasıl karşılanacağını merak ettiğimiz The Paper, bu sonbaharda izleyici karşısına çıkacak. Peacock bugün bir açıklama yaparak dizinin eylül ayında yayınlanacağını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.

Bu yeni versiyonun başrolünde genç oyuncu Domhnall Gleeson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.

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Yeni The Office dizisinin ne zaman çıkacağı belli oldu