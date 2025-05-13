Yeni The Office dizisinin ne zaman çıkacağı belli oldu

The Office'te olduğu gibi The Paper'da da hikâye ufak bir ofiste geçiyor ve sahte bir belgesel formatında izleyicilere sunuluyor. Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.
The Office'in Yeni Versiyonu Olan The Paper, Eylül Ayında Başlayacak
The Office hayranları tarafından nasıl karşılanacağını merak ettiğimiz The Paper, bu sonbaharda izleyici karşısına çıkacak. Peacock bugün bir açıklama yaparak dizinin eylül ayında yayınlanacağını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.
Bu yeni versiyonun başrolünde genç oyuncu Domhnall Gleeson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli