Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni The Office dizisinin ne zaman çıkacağı belli oldu

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni The Office dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu. The Paper adını taşıyan dizi, Peacock adlı dijital platformda izleyici ile buluşacak.

    The Office'in yeni versiyonu The Paper Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen komedi dizilerinden biri olan The Office, yıllar sonra yeni bir versiyonla ekranlara dönüyor. The Paper adını taşıyan bu yeni versiyon, orijinal diziyi yapan ekip tarafından hazırlanıyor ama bu kez yepyeni karakterlere odaklanıyor.

    The Office'te olduğu gibi The Paper'da da hikâye ufak bir ofiste geçiyor ve sahte bir belgesel formatında izleyicilere sunuluyor. Bu kez hikâyenin merkezindeki ofis, zar zor ayakta kalmaya çalışan köklü bir gazetenin ofisi olacak.

    The Office'in Yeni Versiyonu Olan The Paper, Eylül Ayında Başlayacak

    The Office hayranları tarafından nasıl karşılanacağını merak ettiğimiz The Paper, bu sonbaharda izleyici karşısına çıkacak. Peacock bugün bir açıklama yaparak dizinin eylül ayında yayınlanacağını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.

    Bu yeni versiyonun başrolünde genç oyuncu Domhnall Gleeson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key gibi isimler eşlik ediyor. Orijinal dizideki rolünü yineleyen tek isim ise Oscar Martinez rolüyle geri dönecek olan Oscar Nuñez olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ca 19 9 yüksek olanların yorumları bmw 316i kronik sorunlar en iyi ısıtan klima yorumları hpvgent krem yorumları asker traşı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum