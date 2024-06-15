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    Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'ın fragmanı yayınlandı

    Anthony Hopkins'in başrolünü üstlendiği büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'dan beklenen fragman geldi Roland Emmerich'in imzasını taşıyan dizi, 18 Temmuz'da başlayacak.
    Gladyatör dizisi Those About to Die'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Bu yıl izleyici ile buluşacak dikkat çekici dizilerden biri de Those About to Die olacak.  Independence Day ve 2012 gibi gişe canavarı filmlerin yönetmeni olarak tanınan Roland Emmerich'in imzasını taşıyan dizi, 18 Temmuz'da Peacock platformunda izleyici ile buluşacak. Büyük bir bütçe ayırdığı bu gladyatör dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, merakla beklenen diziden yeni bir fragman yayınladı.

    Those About to Die'ın başrolünde usta oyuncu Anthony Hopkins yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hopkins'e Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler eşlik ediyor.

    Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

    Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor. Dizinin senaryosunda Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi Robert Rodat'ın imzası bulunuyor.

    Dizinin 140 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen ilk sezonu, 10 bölümden oluşuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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