Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'ın fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyici ile buluşacak dikkat çekici dizilerden biri de Those About to Die olacak. Independence Day ve 2012 gibi gişe canavarı filmlerin yönetmeni olarak tanınan Roland Emmerich'in imzasını taşıyan dizi, 18 Temmuz'da Peacock platformunda izleyici ile buluşacak. Büyük bir bütçe ayırdığı bu gladyatör dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Peacock, merakla beklenen diziden yeni bir fragman yayınladı.

Those About to Die'ın başrolünde usta oyuncu Anthony Hopkins yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hopkins'e Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler eşlik ediyor.

Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak

Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor. Dizinin senaryosunda Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi Robert Rodat'ın imzası bulunuyor.

Dizinin 140 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen ilk sezonu, 10 bölümden oluşuyor.

Gladyatör dizisi Those About to Die'dan yeni fragman