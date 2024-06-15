Büyük bütçeli gladyatör dizisi Those About to Die'ın fragmanı yayınlandı

Those About to Die'ın başrolünde usta oyuncu Anthony Hopkins yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hopkins'e Dimitri Leonidas, Iwan Rheon, Tom Hughes, Rupert Penry-Jones, Sara Martins-Court gibi isimler eşlik ediyor.
Those About to Die, 18 Temmuz'da İzleyici ile Buluşacak
Daniel P. Mannix'in, ünlü Gladiator filmine de kaynaklık eden romanından uyarlanan Those About to Die, Roma İmparatorluğu'nda geçiyor ve gladyatör dünyasının daha önce pek odaklanılmayan tarafına, kalabıkları eğlendirmek için imparatorluk tarafından beslenen bir sektör olmasına odaklanıyor. Dizinin senaryosunda Er Ryan'ı Kurtarmak (Saving Private Ryan) filminin Oscar ödüllü senaristi Robert Rodat'ın imzası bulunuyor.
Dizinin 140 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen ilk sezonu, 10 bölümden oluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.