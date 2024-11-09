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    Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi: İşte nedeni

    Dünyanın ilk nükleer güçlü AI veri merkezini inşa etmeyi hedefleyen Meta'ya çevresel faktörler engel oldu. Arazide nadir bir arı türünün bulunması, planları suya düşürdü. İşte detaylar:
    Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi
    Teknoloji devi Meta, çevresel engeller nedeniyle ABD'de nükleer enerjiyle çalışan bir yapay zeka veri merkezi inşa etme planlarını durdurmak zorunda kaldı. Şirketin, yerleşik bir nükleer santralden emisyonsuz enerjiyle çalışan bir tesis inşa etme hayali, nadir bir arı türünün bulunmasıyla suya düştü.

    Nadir bir arı türü, teknoloji devinin planlarını değiştirdi

    Meta, emisyonsuz enerji sağlamak amacıyla bir nükleer santral operatörüyle ortaklık kurarak, dünyanın ilk nükleer güçlü AI veri merkezini inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak CEO Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına yaptığı toplantıda planlanan arazide nadir bir arı türünün bulunduğunun keşfedilmesi nedeniyle projenin iptal edilmek zorunda kaldığını açıkladı. Tesisin kurulması için uygun bir yer arayışında olan Meta, bu engelle karşılaşınca nükleer enerji planlarını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

    Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın artan enerji ihtiyacı, büyük teknoloji şirketlerini alternatif enerji kaynaklarına yöneltirken, nükleer enerji giderek daha fazla ilgi çekmeye başlıyor. Microsoft, Three Mile Island nükleer tesisinden, Google ve Amazon ise küçük modüler reaktörlerden enerji tedarik etmeyi planladıkları girişimleri hayata geçirdi. Ancak Meta'nın başına gelen durum, bu süreçte çevresel etkilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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