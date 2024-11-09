Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi: İşte nedeni

Nadir bir arı türü, teknoloji devinin planlarını değiştirdi
Meta, emisyonsuz enerji sağlamak amacıyla bir nükleer santral operatörüyle ortaklık kurarak, dünyanın ilk nükleer güçlü AI veri merkezini inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak CEO Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına yaptığı toplantıda planlanan arazide nadir bir arı türünün bulunduğunun keşfedilmesi nedeniyle projenin iptal edilmek zorunda kaldığını açıkladı. Tesisin kurulması için uygun bir yer arayışında olan Meta, bu engelle karşılaşınca nükleer enerji planlarını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über