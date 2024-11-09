Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi: İşte nedeni

Teknoloji devi Meta, çevresel engeller nedeniyle ABD'de nükleer enerjiyle çalışan bir yapay zeka veri merkezi inşa etme planlarını durdurmak zorunda kaldı. Şirketin, yerleşik bir nükleer santralden emisyonsuz enerjiyle çalışan bir tesis inşa etme hayali, nadir bir arı türünün bulunmasıyla suya düştü.

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Nadir bir arı türü, teknoloji devinin planlarını değiştirdi

Meta, emisyonsuz enerji sağlamak amacıyla bir nükleer santral operatörüyle ortaklık kurarak, dünyanın ilk nükleer güçlü AI veri merkezini inşa etmeyi hedefliyordu. Ancak CEO Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarına yaptığı toplantıda planlanan arazide nadir bir arı türünün bulunduğunun keşfedilmesi nedeniyle projenin iptal edilmek zorunda kaldığını açıkladı. Tesisin kurulması için uygun bir yer arayışında olan Meta, bu engelle karşılaşınca nükleer enerji planlarını bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın artan enerji ihtiyacı, büyük teknoloji şirketlerini alternatif enerji kaynaklarına yöneltirken, nükleer enerji giderek daha fazla ilgi çekmeye başlıyor. Microsoft, Three Mile Island nükleer tesisinden, Google ve Amazon ise küçük modüler reaktörlerden enerji tedarik etmeyi planladıkları girişimleri hayata geçirdi. Ancak Meta'nın başına gelen durum, bu süreçte çevresel etkilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

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Meta'nın nükleer AI hayalleri, arılar tarafından engellendi