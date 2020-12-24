Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor

Dinleme alışkanlıklarını merak edenler için yeni bir çevrimiçi yapay zeka aracı geliştirildi. The Pudding web sitesinde yer alan bu yapay zeka aracı, Spotify alışkanlıklarınızı size alaycı bir şekilde sunuyor. Yapay zeka aracı geliştirilirken Pitchfork incelemeleri, plak mağazası önerileri ve hiç duymadığınız alt dizinler de dahil olmak üzere iki milyondan fazla nesnel olarak iyi müzik göstergeleri üzerinde eğitilmiş.

Ayrıca Bkz. "Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı"

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'Spotify'ın ne kadar kötü?'

Siteye girdikten sonra açılan sayfada 'Spotify'ın ne kadar kötü?' yazısı sizi karşılıyor. Devam etmek için 'Find Out' düğmesine tıklamak gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada: "Merhaba, ben müzik zevkini değerlendirmek için eğitilmiş bir yapay zekayım. Başlamak için Spotify'ını görmem gerek. Sadece ne dinlediğine bakacağım. Hiçbir şey göndermeyeceğim veya değiştirmeyeceğim." ifadeleri yer alıyor. Buradan ise Spotify'ınızı bağlayacağınız sayfaya geçmeniz gerekiyor.

Spotify hesabınıza giriş yaptıktan sonra yapay zeka, taramaya başlıyor. Hesabınız hakkında kesin hükme varmak için arada dinlediğiniz şarkılarla alakalı birkaç soru soruluyor. En son ise yapay zeka, Spotify'ı kullanma şeklinize göre size bir rapor sunuyor.Raporda genel bir değerlendirmenin yanı sıra, en çok dinlediğiniz sanatçılar ve en fazla dinlenen şarkılar gibi bilgiler yer alıyor.

Giriş sırasında yapay zekanın adınız, profil resminiz, kaç takipçiniz olduğu ve herkese açık çalma listeleriniz dahil olmak üzere Spotify hesap verilerinizi görüntüleyebileceğini ve en iyi sanatçılarınız, yaptığınız çalma listeleri, takip ettiğiniz çalma listeleri ve işbirliğine dayalı çalma listeleri dahil olmak üzere Spotify'daki etkinliklerinizi de görebileceği bir izni kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Spotify'ınızın ne kadar kötü olduğunu görmek için siteye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/spotify-bot-music-taste-2020-174949741.html

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