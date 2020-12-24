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    Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor

    Geliştirilen yeni bir yapay zeka aracı, Spotify'ınızdaki dinleme alışkanlıklarınıza alaycı bir yaklaşım sunuyor. Yapay zeka, Spotify'ınızın ne kadar kötü olduğunu söylüyor.
    12 sa.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor

    Dinleme alışkanlıklarını merak edenler için yeni bir çevrimiçi yapay zeka aracı geliştirildi. The Pudding web sitesinde yer alan bu yapay zeka aracı, Spotify alışkanlıklarınızı size alaycı bir şekilde sunuyor. Yapay zeka aracı geliştirilirken Pitchfork incelemeleri, plak mağazası önerileri ve hiç duymadığınız alt dizinler de dahil olmak üzere iki milyondan fazla nesnel olarak iyi müzik göstergeleri üzerinde eğitilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı"

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    'Spotify'ın ne kadar kötü?'

    Siteye girdikten sonra açılan sayfada 'Spotify'ın ne kadar kötü?' yazısı sizi karşılıyor. Devam etmek için 'Find Out' düğmesine tıklamak gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada: "Merhaba, ben müzik zevkini değerlendirmek için eğitilmiş bir yapay zekayım. Başlamak için Spotify'ını görmem gerek. Sadece ne dinlediğine bakacağım. Hiçbir şey göndermeyeceğim veya değiştirmeyeceğim." ifadeleri yer alıyor. Buradan ise Spotify'ınızı bağlayacağınız sayfaya geçmeniz gerekiyor.

    Spotify hesabınıza giriş yaptıktan sonra yapay zeka, taramaya başlıyor. Hesabınız hakkında kesin hükme varmak için arada dinlediğiniz şarkılarla alakalı birkaç soru soruluyor. En son ise yapay zeka, Spotify'ı kullanma şeklinize göre size bir rapor sunuyor.Raporda genel bir değerlendirmenin yanı sıra, en çok dinlediğiniz sanatçılar ve en fazla dinlenen şarkılar gibi bilgiler yer alıyor.

    Giriş sırasında yapay zekanın adınız, profil resminiz, kaç takipçiniz olduğu ve herkese açık çalma listeleriniz dahil olmak üzere Spotify hesap verilerinizi görüntüleyebileceğini ve en iyi sanatçılarınız, yaptığınız çalma listeleri, takip ettiğiniz çalma listeleri ve işbirliğine dayalı çalma listeleri dahil olmak üzere Spotify'daki etkinliklerinizi de görebileceği bir izni kabul etmiş sayılıyorsunuz.

    Spotify'ınızın ne kadar kötü olduğunu görmek için siteye buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/spotify-bot-music-taste-2020-174949741.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    17 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    18 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    21 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    boş buldum
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiç bu kadar aşağalandığımı hatırlamıyorum..
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    keremec (Kerem Safa ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    [color=#282828]Your spotify was motherf**king-starboy-pills-are-kicking-in-fortnite-kid bad.



    Süper bir şey bu


    Teknik olarak ise daha da geliştirilebilirdi. Mesela çok fazla Martin Garrix dinlememle dalga geçti sonra en altta da "[color=#282828]You're trying to be cool with AREA21, but your favorites are the same as everybody else's.."[color=#282828] yazdı. AREA21 ise Martin Garrix in bir yan projesi [color=#282828]. Mesela Marshmello ve Chainsmokers gibi bir anda patlayıp tür ve yön değiştiren sanatçıların eski şarkılarını bile listende görse yapacak bir şey yok artık bir fortnite kidsin. Keşke bunu da anlayarak dalga geçse [color=#282828] Kısaca pop,edm,rap görünce affetmiyor


    Edit: Şimdi bir daha yaptım area21 li cümle yerine "[color=#282828]You're trying to impress with some obscure tracks like Raney Shockne. Nobody's fooled.." geldi. Çok da olmasa tekrar yapınca bazı cümleler değişiyor :)
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    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Login istiyor, are you sure?
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    bypangea (Kadir Turan) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    spotify hesabına login istiyor. Giriş yapınca bu uygulama için erişim istiyor. Tıpkı DH ya Facebook ile girmek gibi bir şey bu. Bir zararı yok.
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