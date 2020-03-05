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    Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak?

    Alman üreticinin kompakt sınıftaki yeni temsilcisi Türkiye'ye ayak basmış fakat fiyatı açıklanmamıştı. 7 Mart'ta yetkili satıcılarda yerini alacak BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin fiyatı bugün belli oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak?
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    BMW’nin kompakt sınıftaki yeni temsilcisi 2 Serisi Gran Coupe çok yakında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. 7 Mart tarihinden itibaren yetkili satıcılardaki yerini alacak olan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı 295 bin 500 TL’den başlıyor.

    Kompakt bir dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe, özellikle ön tarafında 1 Serisi’nden izler taşıyor. BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin uzunluğu 4526 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği ise 1420 mm olarak ölçülüyor. 2670 mm’lik aks mesafesine sahip otomobilin sunduğu bagaj hacmi ise 430 litre. Bu ölçülerle rakibi CLA’dan biraz daha kısa ve dar olduğunu ve bagaj hacminin de 30 litre daha az olduğunu belirtelim.

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    Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe, ilk etapta kısa bir süre için geçerli olacak First Edition tasarım seçenekleriyle satın alınabilecek: First Edition Sport Line, First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport. Ayrıca, opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive paketi de seçenekler arasında olacak.

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    Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin standart olarak sunulan özellikleri arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Görüş Asistanı, panoramik cam tavan, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, iç ve dış ayna paketi gibi donanımlar yer alacak. Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, Apple Car Play, HiFi Ses Sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlar satın alınabilecek.

    Yeni kompakt model, BMW 218i Gran Coupe ve BMW 216d Gran Coupe adı verilen benzinli ve dizel versiyonlarla satılacak. Benzinli versiyonda, 140 beygir güç ve 2020 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor bulunuyor. Dizel versiyonda ise 116 beygir güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli dizel motor yer alıyor. Her iki motor da otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

    Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi şöyle:

    Model Tasarım seçeneği Şanzıman Motor Fiyat
    BMW 218i Gran Coupe First Edition Sport Line Otomatik Benzin 295.500 TL
    BMW 218i Gran Coupe First Edition Luxury Line Otomatik Benzin 303.900 TL
    BMW 218i Gran Coupe First Edition M Sport Otomatik Benzin 318.900 TL
    BMW 216d Gran Coupe First Edition Sport Line Otomatik Dizel 308.400 TL
    BMW 216d Gran Coupe First Edition Luxury Line Otomatik Dizel 316.800 TL
    BMW 216d Gran Coupe First Edition M Sport Otomatik Dizel 331.800 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haberelectro 2 hf. en beğenilen
    CLA200 alırım hem motor hem tasarım bundan çok daha iyi. Tombul sosis gibi duruyor o bagaj kapağı nedir.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Mmertkk (Kaan ) 2 hf. haberelectro
    Yeni Cla tokatlar diyorsun hocam yani bence tokatlar gibi
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    nikony 2 hf.
    kurbağa kasa bmw, yeni cla'ya rakip olamamış.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. TITAN
    Şekilsiz Uzak Doğu Arabalarına Benziyor Diyecektimki Zaten Geç Kalmışım :)
    Yanıtla +1
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Elma 2 hf.
    Araç önden 8 serisine çok benziyor ancak arkası keşke biraz daha farklı olsaymış. 1 serisi yerine tercih edilebilir arada çok bir fiyat farkı da yok.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Yeni Cla'nın tokatlayacağı yavru bu demek ki
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    XX58 (Resat ) 2 hf.
    Her hatchback'den bozma sedan araçta olduğu gibi bu arabanında oranları bozuk. Özellikle arka kısım çok göze batıyor.
    Yanıtla +6
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    kkvan (KORHAN ) 2 hf.
    Dış tasarım çok şık ama içi mezar gibi.
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    cormen 2 hf.
    Güzelmiş. Hanıma alayım bir tane.
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    oly1786 (ca ne) 2 hf.
    valla iyi fiyat; megane icon dci :200.000 TL olduğu yerde süper fiyat
    Yanıtla +1
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    Copland 2 hf. yeni yorumcu
    Dünya koronavirüsle çalkalanıyor. Bunlar hala araba derdinde.
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    haberelectro 2 hf. en beğenilen
    CLA200 alırım hem motor hem tasarım bundan çok daha iyi. Tombul sosis gibi duruyor o bagaj kapağı nedir.
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 2 hf.
    Tasarım olarak yeni 1 e çok benziyor iç kısmıda aynı şekilde fiyatıda yine yeni 1 le aynı (en full donanımı) yeni 1 in sedan versiyonu diyebiliriz bmw sevmeyen birisi olarak test sürüşü yapıp aşık olduğum arabadır yeni 1 serisi bi önceki nesil 3 serisinden farksız olmuş yol tutuşu vs
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    7021 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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