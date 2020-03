Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe Türkiye fiyatı açıklandı: Ne zaman satılacak?

Tam Boyutta Gör

BMW’nin kompakt sınıftaki yeni temsilcisi 2 Serisi Gran Coupe çok yakında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. 7 Mart tarihinden itibaren yetkili satıcılardaki yerini alacak olan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyatı 295 bin 500 TL’den başlıyor.

Kompakt bir dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe, özellikle ön tarafında 1 Serisi’nden izler taşıyor. BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin uzunluğu 4526 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği ise 1420 mm olarak ölçülüyor. 2670 mm’lik aks mesafesine sahip otomobilin sunduğu bagaj hacmi ise 430 litre. Bu ölçülerle rakibi CLA’dan biraz daha kısa ve dar olduğunu ve bagaj hacminin de 30 litre daha az olduğunu belirtelim.

İlginizi Çekebilir

2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe, ilk etapta kısa bir süre için geçerli olacak First Edition tasarım seçenekleriyle satın alınabilecek: First Edition Sport Line, First Edition Luxury Line ve First Edition M Sport. Ayrıca, opsiyonel olarak tercih edilebilen Executive paketi de seçenekler arasında olacak.

Ayrıca Bkz. "Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi"

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe’nin standart olarak sunulan özellikleri arasında Sürüş Asistanı, Park Asistanı, Geri Görüş Asistanı, panoramik cam tavan, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, iç ve dış ayna paketi gibi donanımlar yer alacak. Executive pakette ise BMW Live Cockpit Professional, Apple Car Play, HiFi Ses Sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi donanımlar satın alınabilecek.

Yeni kompakt model, BMW 218i Gran Coupe ve BMW 216d Gran Coupe adı verilen benzinli ve dizel versiyonlarla satılacak. Benzinli versiyonda, 140 beygir güç ve 2020 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor bulunuyor. Dizel versiyonda ise 116 beygir güç ve 270 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli dizel motor yer alıyor. Her iki motor da otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe fiyat listesi şöyle:

Model Tasarım seçeneği Şanzıman Motor Fiyat BMW 218i Gran Coupe First Edition Sport Line Otomatik Benzin 295.500 TL BMW 218i Gran Coupe First Edition Luxury Line Otomatik Benzin 303.900 TL BMW 218i Gran Coupe First Edition M Sport Otomatik Benzin 318.900 TL BMW 216d Gran Coupe First Edition Sport Line Otomatik Dizel 308.400 TL BMW 216d Gran Coupe First Edition Luxury Line Otomatik Dizel 316.800 TL BMW 216d Gran Coupe First Edition M Sport Otomatik Dizel 331.800 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.