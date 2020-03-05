Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi

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Yeni Peugeot 208’in Avrupa’da yılın otomobili seçilmesinin ardından gözler Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’ne çevrildi. Adım adım sona yaklaşılan mücadelede, üç hafta önce belirlenen finalistlerin sayısı 86 uluslararası otomotiv gazetecisinin oylarıyla 3’e düşürüldü.

Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’nün son ayağında mücadele etmek için seçilen otomobiller Mazda 3, Mazda CX-30 ve Kia Telluride oldu. Bu üç model; Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Range Rover Evoque, Mercedes CLA, Mercedes GLB, Volkswagen Golf ve Volkswagen T-Cross gibi iddialı rakipleri geride bıraktı.

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Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü için finalistler belli oldu

Mazda 3

Mazda CX-30

Kia Telluride

Hyundai Sonata

Kia Soul EV

Range Rover Evoque

Mercedes CLA

Mercedes GLB

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’nün yanı sıra diğer kategorilerde mücadele edecek finalistlerın sayısı da 3’e düşürüldü. Bu kategoriler için geçtiğimiz haftalarda 5’er finalist belirlenmişti.

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2020 Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Mercedes EQC

Porsche 911

Porsche Taycan

BMW X5

BMW X7

2020 Dünyada Yılın Performans Otomobili

Porsche 718 Cayman/Spyder GT4

Porsche 911

Porsche Taycan

Toyota GR Supra

BMW M8

2020 Dünyada Yılın Şehir Otomobili

Kia Soul EV

Mini Electric

Volkswagen T-Cross

Peugeot 208

Renault Clio

2020 Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili

Mazda 3

Peugeot 208

Porsche Taycan

Alpine 110S

Mazda CX-30

Her kategori için belirlenen 3'er finalist, 86 uluslararası otomotiv gazetecisinin oylarıyla seçildi. Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı Nisan ayında yapılacak New York Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

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