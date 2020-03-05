Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nde sona doğru: Finalistlerin sayısı 3'e indirildi

Yeni Peugeot 208’in Avrupa’da yılın otomobili seçilmesinin ardından gözler Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’ne çevrildi. Adım adım sona yaklaşılan mücadelede, üç hafta önce belirlenen finalistlerin sayısı 86 uluslararası otomotiv gazetecisinin oylarıyla 3’e düşürüldü.
Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’nün son ayağında mücadele etmek için seçilen otomobiller Mazda 3, Mazda CX-30 ve Kia Telluride oldu. Bu üç model; Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Range Rover Evoque, Mercedes CLA, Mercedes GLB, Volkswagen Golf ve Volkswagen T-Cross gibi iddialı rakipleri geride bıraktı.İlginizi Çekebilir Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü için finalistler belli oldu
- Mazda 3
- Mazda CX-30
- Kia Telluride
- Hyundai Sonata
- Kia Soul EV
- Range Rover Evoque
- Mercedes CLA
- Mercedes GLB
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü’nün yanı sıra diğer kategorilerde mücadele edecek finalistlerın sayısı da 3’e düşürüldü. Bu kategoriler için geçtiğimiz haftalarda 5’er finalist belirlenmişti.
Ayrıca Bkz. "2020'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri"
2020 Dünyada Yılın Lüks Otomobili
- Mercedes EQC
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- BMW X5
- BMW X7
2020 Dünyada Yılın Performans Otomobili
- Porsche 718 Cayman/Spyder GT4
- Porsche 911
- Porsche Taycan
- Toyota GR Supra
- BMW M8
2020 Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- Kia Soul EV
- Mini Electric
- Volkswagen T-Cross
- Peugeot 208
- Renault Clio
2020 Dünyada Yılın En İyi Tasarımlı Otomobili
- Mazda 3
- Peugeot 208
- Porsche Taycan
- Alpine 110S
- Mazda CX-30
Her kategori için belirlenen 3'er finalist, 86 uluslararası otomotiv gazetecisinin oylarıyla seçildi. Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı Nisan ayında yapılacak New York Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.
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Bu senenin en cok ses getiren otomobili oldu ki gercekten de guzel arac.