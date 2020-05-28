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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'den tanıtım öncesi son teaser geldi

    Concept 4'ten esinlenen tasarımı ve devasa böbrek ızgarasıyla eleştirilere konu olan 2020 BMW 4 Serisi Coupe'nin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Söz konusu model 2 Haziran'da görücüye çıkacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'den tanıtım öncesi son teaser geldi
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    BMW, daha önce pek çok kez kamuflajlı şekilde test edilirken gördüğümüz yeni 4 Serisi Coupe’nin 2 Haziran’da resmi olarak tanıtılacağını onaylamıştı. Şirket bugün otomobilin ön yüzünü gösteren yeni bir teaser görseli paylaştı.

    2020 BMW 4 Serisi Coupe, henüz resmi olarak ortaya çıkmasa bile duyurulduğu günden bu yana markanın en çok dikkat çeken modellerinden biri olmayı başardı. Söz konusu model bunu biraz da BMW Concept 4’ten esinlenilen devasa böbrek ızgarasına borçlu zira bu detay aracın casus görüntüleri ortaya çıkmaya başladığından beri çok konuşulmuştu.

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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe, tıpkı selefi gibi 3 Serisi Sedan’ı baz alacak fakat bazı yapısal ve mekanik güncellemeler iki kapılı modeli daha dinamik bir araç haline getirecek. Örneğin; coupe’nin tavanı dört kapılı modele göre 57 mm daha aşağıda olacak. Bu durum aerodinamik verimliliği az da olsa arttırmakla kalmayıp aracın ağırlık merkezini de 21 mm aşağıya çekecek. Ayrıca, coupe’nin arka iz genişliği sedana göre 23 mm daha fazla olacak ve süspansiyon sistemi de elden geçirilecek.

    Ayrıca Bkz. "2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı"

    Ailenin hırçın üyesi M440i xDrive, diğer versiyonlara göre daha agresif bir gövde tasarımıyla karşımıza çıkacak ve 374 beygirlik 3.0 litre altı silindirli turbo motordan beslenecek. Üretilen güç ve tork 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletilecek. Söz konusu modelde 48V hafif hibrit teknolojisine de yer verilecek. Bu kapsamda kullanılacak elektrik motoru M440i xDrive’a 11 beygirlik destek sağlayacak. Bunun yanı sıra dört silindirli benzinli versiyonlar ve dizel versiyonlar da ailedeki yerini alacak.

    Serinin en tepesindeki M4 modeli ise 2021 yılından önce yüzünü göstermeyecek. Söz konusu modelde M departmanı tarafından özel olarak geliştirilen 3.0 litre altı silindirli motora yer verilecek. Güncel X3 M’de de bulunan bu çift turboşarjlı ünite, 503 beygir güç ve 600 Nm tork üretecek. Yeni M4’te ayrıca seçilebilir dört tekerlekten çekiş sistemine de yer verilecek.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    nikony 37 dk.
    3 ve 5 den farklı bir yere konumlandırılmak istenmiş. Bence mantıklı. Bütün serilerin birbirine benzemesi sıkıcıydı.
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    Musty3535123 21 dk.
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    hayaldi gerçek oldu.
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