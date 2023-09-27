Yeni BMW 5 Serisi'ne elektrik takviyesi: 530e ve 550e xDrive

Yeni BMW 530e'nin şarj edilebilir hibrit sistemi 2.0 litre dört silindirli turbo motor, 19,4 kWsa batarya paketi, bir elektrik motoru ve 8 ileri otomatik şanzımandan oluşuyor. Toplamda 295 beygir güç ve 450 Nm tork sunan model, böylece 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlarken 230 km/s son hıza ulaşabiliyor. Söz konusu modelin WLTP'ye göre saf elektrikli sürüş menzili ise 100 km civarında.
BMW 550e xDrive ise isminden de anlaşılabileceği üzere dört tekerlekten çekiş düzenine sahip. 3.0 litre sıralı altı silindirli motorla gelen model böylece 483 beygir güç ve 700 Nm tork ile diğer versiyona göre daha yüksek bir performans sergiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlayan 550e xDrive, 250 km/s son hıza ulaşıyor. Bu versiyonun saf elektrikli sürüş menzili ise 80-90 km aralığında değişiyor.
Her iki model de standart olarak 7.4 kW maksimum AC şarj kapasitesiyle şarj edilebiliyor. Bu da batarya paketini 3 saat 15 dakikada tamamen doldurmaya yetiyor. Evdeki standart prizden şarj etmek isterseniz bu süre yaklaşık 12 saati buluyor. Yeni versiyonların fiyatı 65.300 eurodan başlayıp 550e xDrive ile birlikte 77.300 euroya kadar tırmanıyor.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.