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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    BMW’nin yüksek performansı agresif tasarımla birleştiren yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé modelleri Türkiye’de yollara çıkıyor.
    15 Mart 2021, 17:45 (8 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Alman otomotiv devi BMW'nin sportif modelleri M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

    Arkadan itiş seçenekleriyle sürüş keyfini doruklara çıkaran yeni M3 ve M4'ün kalbinde M TwinPower Turbo teknolojisine sahip yüksek devirli altı silindirli sıralı motor yer alıyor. Yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé, 510 bg yüksek performanslı BMW M TwinPower Turbo sıralı 6 silindirli benzinli motoru ve motor sporlarından uyarlanan çeşitli hareketli ve yürüyen aksam teknolojilerini içeriyor. 

    Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé, 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ve 0'dan 200 km/s hıza ise yalnızca 12,5 saniyede ulaşıyor.

    Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Saf performanslı sürüş keyfini, üstün yol tutuş kabiliyeti ile birleştiren yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé’de Adaptif M süspansiyon standart olarak yer alıyor. Yol tutuş performansını artıran diğer özellikler arasında M Servotronic direksiyon ve M Çekiş Kontrolü ile standart olarak tercih edilebilen M Drive Professional paketi bulunuyor. Tamamen yeni M Çekiş Kontrolü ile sürücüler aracın kontrollü bir şekilde kayması için müdahale eşiğini belirleyebiliyor.

    Heyecan verici performanslarıyla yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé, durma zamanı geldiğinde ise güçlü fren sistemi sayesinde maksimum sürüş güvenliği sağlıyor. Önde altı pistonlu kaliperler ve 380 mm diskler ile arkada 370 mm diskleri kavrayan tek pistonlu kaliperler güvenli bir duruş mesafesinin yakalanmasına olanak sağlıyor.

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    Yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé 'nin orta konsolundaki yer alan M Modu düğmesini ile mevcut durumuna en uygun sürüş deneyimi yaşamak için ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca, gösterge paneli ve BMW Head-Up Display'deki ekranların tepki ve özelliklerini de bu düğme ile ayarlamak mümkün oluyor. ROAD ve SPORT modlarının yanı sıra, M Drive Professional özelliğiyle TRACK modu da eklenebiliyor.

    Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni BMW M3 Competition Sedan ve yeni BMW M4 Competition Coupé, etkileyici performans özelliklerinin yanı sıra, dış tasarımda motor sporlarından ilham alan çizgileri geçmişinden gelen nostaljik detaylarla birleşiyor. Ön tamponda cesur tasarımıyla dikkat çeken Böbrek Izgara’lar, bal peteği şeklindeki büyük hava girişleriyle çevreleniyor. Ayrıca sportif marşpiyerler, aerodinamik yan aynalar, daha agresif bir arka tampon, siyah arka difüzör ve dört çıkışlı egzoz sistemi yüksek performansı vurgulayan özellikler arasında yer alıyor.

     Spor direksiyon simidi ve kırmızı renkli start/stop düğmeleriyle Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé sürücülere benzersiz bir his yaşatırken, direksiyon üzerindeki vites değiştirmeye yarayan kulakçıklar arzu edilen kontrol deneyimine imkan sağlıyor.

    Yeni BMW M3 ve M4, Competition versiyonlarıyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni BMW M3 Competition Sedan ve Yeni BMW M4 Competition Coupé'de BMW Live Cockpit Professional'ın bir parçası olan 12,3 inç gösterge ekranı ve 10,25 inç Kontrol Ekranı ile yüksek çözünürlüklü dijital ekran grubu standart olarak sunuluyor. Tamamen dijital gösterge ekranı ile navigasyon haritası, sürücü destek sistemleri, durum göstergeleri veya çevredeki alanın 3 boyutlu görselleştirmesi için gereken alanı yaratılabiliyor. Ayrıca, 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor.

    Her iki modelde de Şehir içi Fren Fonksiyonu, kör nokta uyarılı Şerit Değiştirme Asistanı, aktif yandan çarpışma korumalı Şeritte Tutma Yardımı gibi ileri teknoloji fonksiyonları kapsayan Sürüş Asistanı Professional ile 360 derecelik Çevre Kontrol Sistemi, Park yardımcısı ve Geri Sürüş Asistanını içeren Park Asistanı Plus donanımları standart olarak sunuluyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    UnicornKnight (Onur Aksu) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    AKP Çocukları bunu beğendi*
    1 Yanıt Yanıtla +37
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

    6 Sıfır Atmıştık Geri Gelmişler.......................
    Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. 6 Sıfır Atmıştık Geri Gel...
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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    taycan varken şunu neden alır insan
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    Y yharf 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muazzam. Ama artık mütahit çocukları da binemiyor, f30da kaldı hepsi o yüzden mutluyum
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni BMW M3 Competition Sedan 2.350.000 TL, yeni BMW M4 Competition Coupé ise 2.400.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

    6 Sıfır Atmıştık Geri Gelmişler.......................
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    Fx_57,5 (semih ehli) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    eskiden süper spor arabalara böyle gıpta ile bakardık, asla ulaşamayacağımız arabalardı.

    artık değil ferrari bmw lere asla ulaşamayacağız.

    palio ile devam...
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu tasarımlardan sonra artık kararımı kesin olarak verdim.Bundan sonra Mercedes ile yola devam edeceğim.Duvar kağıdı önerisi olan varsa link atsın.
    Yanıtla +2
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    TheJudgé 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    showroomda bile içine binemeyeceğimiz arabalar ...
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    cocainbar (Cocain bar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    uzerine 50 bin daha verip bir buyugunu almak ister misiniz?
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    hazarRS (hazar RS) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    E iyi bari arada 50bin tl fark varmış sadece
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    Akasha_Ether (abc def) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Uygunmuş fiyatlar ikisinden de birer tane sipariş veriyorum hemen
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