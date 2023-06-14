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    Yeni Buick Electra E4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    General Motors'un markalarından Buick, Çin'de ikinci %100 elektrikli crossover modelini sahaya sürmeye hazırlanıyor. Electra E4 adı verilen model, sportif tasarımı ve lüks iç mekanıyla dikkat çekiyor.
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    Yeni Buick Electra E4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Buick Electra E4'ün tasarımında Electra-X konseptinden izler görmek mümkün. Ön kaput üzerinde çıkıntılı burun kısmına kadar devam eden dinamik çizgiler, ince LED aydınlatmalar, krom detaylarla süslenen büyük panjur tasarımı ve dikey hava girişleri, ön tarafta dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Yan tarafta ise geniş omuz çizgisi, gizli kapı kolları, siyah plastik eklentiler ve ön çamurluğa konumlandırılan şarj girişi göze çarpıyor.

    Electra E4'ün ön tasarımı yine aynı pazardaki Electra E5 ile oldukça benzer. Ancak arka tarafa doğru farkını ortaya koymayı başarıyor. Arkaya doğru daha fazla eğim kazanan tavan çizgisinin sportif coupe stili bir görünüm kazandırdığı model, böylece 0.287 Cd hava sürtünme katsayısıyla da öne çıkıyor. Arkada gövde rengi spoylerin yanı sıra camın altında kanat benzeri bir parça daha mevcut. Üç parçadan oluşan LED stoplar da boydan boya uzanan tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Elektrikli crossover'ın iç mekanında koyu ve açık renkli döşemelerin zıtlığından faydalanılmış. Konsolun üzerinde dijital gösterge ve multimedya ekranlarının birleştirildiği geniş bir dijital panel karşımıza çıkıyor. 30 inçlik bu kavisli panelin 6K çözünürlüğe ve Snapdragon 8155 yonga seti ile etkileyici tepki sürelerine sahip olduğu ifade ediliyor. Sesli asistan ve kablosuz Apple CarPlay desteğinin de sunulduğu araçta kablosuz cep telefonu şarj ünitesi de mevcut.

    Yeni Buick Electra E4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    121 renkli ambiyans aydınlatmasıyla renklendirilen konsolun devamında güzel bir şekilde gizlenen havalandırma ızgaraları ve fiziksel klima kontrolleri bulunuyor. Orta konsolda ise büyük bir kol dayama yeri, iki adet bardaklık ve vites seçici karşımıza çıkıyor. Otomobilin içi oldukça ferah görünüyor. Elbette bunda 1.2 metrekarelik cam tavanın etkisi büyük. Buick, bu tavanda güneşin zararlı ışınlarından koruyan cam kullanmış.

    Electra E4'ün güç aktarma sistemine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Sadece daha önce ortaya çıkan belgeler ışığında 180 kW elektrik motoruna sahip olduğunu biliyoruz. İlerleyen süreçte iki elektrik motoruna sahip bir versiyon da planlanıyor. Batarya kapasitesi belli olmasa da batarya kimyası olarak lityum demir fosfat kombinasyonundan bahsediliyor. Bu bataryaların lityum iyon bataryalar kadar yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmadığı biliniyor.

    Buick Electra E4'ün satışa sunulacağı tarih ve fiyatı henüz belli değil. Yerel medyanın haberine göre fiyatlar 200 bin ila 300 bin Yuan (659 bin - 988 bin TL) aralığında olabilir.

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    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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