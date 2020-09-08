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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni çağ başlatan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı

    PUBG Mobile 1.0 ile oyuna yeni hile koruma yazılımı, Erangel 2.0 haritası, Ultra HD grafik ayarı, 90 FPS seçeneği ve görsel geliştirmeler ekleniyor.
    3 gün
    4,1b
    1
    6
    Mobil Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni çağ başlatan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı
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    PUBG Mobile dev bir güncelleştirme aldı ve yeni güncelleştirmeyle birlikte sürüm numarası 1.0.0 oldu. PUBG Mobile 1.0’ın en önemli özelliğinin yeni hile koruma yazılımı olduğu ifade ediliyor. Normalde büyük güncellemeler geldiğinde oyunda yeni sezon başlıyordu. Tencent Games bu defa oyunda yeni bir çağın başladığını ifade ediyor.

    Yeni hile koruma yazılımının Auto Aim, Z hilesi, M hilesi ve çimen hilesini tespit edebildiği belirtiliyor. Ayrıca diğer hile yöntemlerine karşı da etkili biçimde çalışacak. Geliştirici firma Tencent Games’in iddiasına göre hilecilerin sonu geldi.

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    Daha fazla teçhizat, daha fazla rekabet: Erangel 2.0

    Diğer önemli değişiklik ise oyunun klasik haritası olan Erangel’de gerçekleşti. Erangel 2.0 olarak adlandırılan harita güncellemesiyle birlikte haritadaki popüler noktalarda rekabetçi artıracak geliştirmeler yapıldı. Taş Ocağı ve Hapishane’deki binalar yenilendi ve çatışmaya uygun hale getirildi. Mlyta Power’a daha fazla teçhizat eklendi. Plaja bol teçhizat ve çatışmalarda rekabeti artırmak için barikatlar, toplar, kum torbaları eklendi. Oyundaki bazı binalara gizli bodrum katı eklendi. Bodrum katlarında bol miktarda kaynak bulunuyor.

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    Ultra HD ve 90 FPS grafik ayarları ekleniyor

    Oyunun tamamında grafiklerin geliştirildiği ifade ediliyor. Aynı grafik ayarını kullansanız bile daha iyi görseller göreceksiniz. Özellikle de su yansıması üzerinde yoğun şekilde çalışılmış. Bazı cihazlar için Ultra HD grafik ayarı kullanıma açıldı. Çok daha yüksek görüntü kalitesiyle oynayabileceksiniz. Ağaçların arasından güneşe baktığınızda ışığın yansımasını ve ışık çizgisini görebileceksiniz. 90 FPS özelliği eklendi. Yüksek FPS’li ekran yenileme hızına sahip cihazlarda bu özelliği kullanabileceksiniz. Bu sayede akıcı bir deneyim elde edebilirsiniz.

    Lobi ekranı yenilendi. Maçla ilgili özellikleri ve ayarları değiştirmek kolaylaştırıldı. Arkadaşlarınızla lobi kurduğunuzda lobiye özgü kişiselleştirmeler yapabileceksiniz.

    Eğlence Parkı geliştirildi. Eğitim Sahası'nda kişiselleştirilebilir atış poligonu eklendi.  Eğlence parkı gölüne iki kişilik salıncak, romantik bir tekne ve sıcak hava balonu eklendi. Yeni Extreme Challenge'da kendi kendine meydan okuyarak yeteneğini geliştirebilirsin. PUBG Mobile 1.0 güncelleştirmesi Play Store ve App Store'da ücretsiz olarak yayınlandı.

    PUBG MOBILE - NEW ERA PUBG MOBILE - NEW ERA PUBG MOBILE - NEW ERA PUBG MOBILE - NEW ERA Tencent Games Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir

    https://apps.apple.com/tr/app/pubgm-yeni-hari-ta-livik/id1330123889?l=tr



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    0ldskool (Old is Koool) 10 sa.


    ...

    Geliştirici firma Tencent Games’in iddiasına göre hilecilerin sonu geldi.

    ...



    Anlıyorum

    Oyun hileciden geçilmiyor. Kendileri bile bu yaptıkları açıklamaya inanmamıştır.
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    drjacob (... ) 10 sa.
    iyi hayırlı olsun :D
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    Pi (3.14159265359 ) 2 gün
    Şu oyunu çoluk çocuk dışında severek oynayan var mı hakikaten? Birkaç deneyeyim dedim. Olmaz olsun böyle oyun. Ne grafiği grafik ne oynanış oynanış. Nerede o half lifeler
    1 Yanıt Yanıtla
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    erkanrap (erkan arslan) 23 sa. Pi
    Pubg ile half life arasındaki tek benzerlik ateşli silahlarin kullanılması sanırım..Yok yok düşündüm de o da benzer değil.
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    lord_81799 (kill bill) 3 gün (düzenlendi)
    Pubg mobileda çekeceğiz.


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