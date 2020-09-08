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    Xbox Series S fiyatı resmiyet kazandı

    4TFLOPS performans değeri ile bütçesini düşünen oyuncuları odağına alan Xbox Series S oyun konsolunun fiyatı firma tarafından resmi olarak paylaşılmış durumda.
    3 gün
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    Oyun Konsolları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xbox Series S fiyatı resmiyet kazandı
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    Üreticilerin yeni nesil konsolları için meraklı bekleyiş devam ederken fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili sızıntılar da derinleşmeye başladı. Xbox Series X ve Xbox Series S ile ilgili artık net bilgiler ortaya çıkmış durumda.

    Xbox Series S fiyatı ve çıkış tarihi

    Daha önce gündeme gelen sızıntılarda Xbox Series X konsolunun 499$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtilmişti. Xbox Series X konsolunun dış tasarımı da zaten firma tarafından resmi olarak paylaşılmıştı.

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    Bütçesini düşünenler ise Xbox Series S konsolunu daha fazla merak ediyor. Bugün hem görsel hem de fiyat detayları firma tarafından resmi olarak paylaşıldı. Paylaşıma göre Xbox Series S konsolu 299$ fiyat etiketine sahip. Her iki konsol da 10 Kasım itibariyle resmiyete kazanacak ve piyasaya çıkış koşulları açıklanacak.

    Microsoft yeni konsollarla Xbox All Access taksit sistemini de sunacak. Xbox Series S ile Xbox Live ve Game Pass dahil Xbox All Access paketi aylık 25$ olacak. Xbox Series X ise 35$ aylık istiyor. Bu taksit seçeneğinin ABD’de sunulması bekleniyor.

    Xbox Series X konsolu 12TFLOPS’a kadar çıkabilen performans değeri ile 4K ve hatta 8K oyunları oynatabiliyor. Xbox Series S ise 4TFLOPS ile sınırlı olacak ve biraz daha 2K çözünürlüğe odaklanacak. Görselde de konsolun biraz daha kompakt olduğu görülüyor. Microsoft’un önümüzdeki haftalarda bir etkinlik yapacağı da belirtildi.



    https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 gün en beğenilen Guhong01
    Mühendis hesabı yapılmaz - asgari ücret hesabı yapılır. Euro/Dolar ile asgari ücret 2.300 ise Türkiye'de de 2.300. Adam ayda 35 "BİRİM" paraya gider konsol alır, sen ayda 35 "BİRİM" paraya peynir alamazsın. Savunduğunuz argümana bakın ağzınız açlıktan kokuyor.
    Mühendis hesabı yapılmaz - asgari ücret hesabı yapılır. Euro/Dolar ile asgari ücret 2.300 ise Türkiye'de de 2.300. Adam ayda 35 "BİRİM" paraya gider konsol alır...
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 3 gün
    adamlar ayda 35 birime 12tflops yeni nesil konsol alıyor vay emenike. öyle cümleler kurarısım var ki silivri bile kesmez
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    Mütercim Bey (F. Öz) 3 gün Guhong01
    Arkadaş hala körü körüne savunuyorsun, ne garip insansınız.
    Adam 1157 € ile 500 €'luk konsol alıyor, maaşının %43,2'sini veriyor.
    Sen Türkiye'de 2.300 TL asgari ücretle kaç ayda alıyorsun 500 dolarlık (Euro da demiyorum bak) konsolu? Türkiye'ye en iyi ihtimalle 5000TL'den girse bile yaklaşık 2 maaş gömmek zorunda kalıyorsun ki bu da tam olarak hesaplarsak %217,3 eder. Aradaki farka bakılırsa yaklaşık 5 kat daha kötü şartlarda alıyoruz elektronik eşyaları.
    Arkadaş hala körü körüne savunuyorsun, ne garip insansınız. Adam 1157 € ile 500 €'luk konsol alıyor, maaşının %43,2'sini veriyor. Sen Türkiye'de 2.300 TL...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    basturk9027 (batuhan ) 23 sa.
    300 dolara 1 nesil boyunca (min 5-6yil) cikacak her oyunu oynayabilecegin tertiz cihaz yapmis adamlar. 2k 60fps bence gayet yeterli olur. Uzerinede gamepass yapistirir arkana bile bakmazsin. Suan icin benim favori cihazim ciksin bakalim bi.
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    yamaci1771 1 gün
    one x alınmaz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    yeni aaa oyunlar cıkmayacak bu konsola. ister güçlü ister eşit ister güçsüz olsunseries s'e ise çıkacak (wikipedia editlenecektir, o sırada series s resmen duyurulmamıştı)series s aldığında sana bir taahhüt veriliyor. sx ne açıyorsa senin konsolun da neslin sonuna kadar o oyunları açacak.tablet işlemcili konsola yeni oyunlar yapacaklarını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. one x çok güçsüz bir konsol değil ama yeni oyun mimarilerini kaldırabilecek bir işlemcisi yok. msoftun yaptığı şey one x'e eşdeğer gpusu olan ama güncel işlemci, bellek ve depolama çözümlerini içeren bir konsol yapmaktı, bunu da yaptılar
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    Nicomedia66 2 gün (düzenlendi)
    Sen beni cok yanlis anlamissin,ben tam adamina gore konusan bir insanim,uslubumu begenmeme sebebin tam olarak senin kalitesizliginden kaynaklaniyor :) ayrica senle dalastigimi dusunmek gibi bir gaflet icindesin,ben agzinin payini veriyorum dalasmiyorum.bu yazdiklarin dogru diyerek gecmis mesajlarda ne kadar cahil cahil yazdiginida kabul etmis olman sasirtti beni,guzel bir erdem ben malim demek



    Bu da surda bulunsun adam hayalini kuramayacagim bir yerde calisiyormus ama su basliga katiliyorum diye mesaj atmis,hayalini kuramayacagim yerde calisan adam boyle dandik indirim kovaliyorsa cok buyuk bir firmada guvenlik elemani filan sanirim :) alim gucuymus birimmis diye bize nutuk atan adam yemeksepeti indirimi kovaliyor.adres ver ben sana yemek ismarliyim insanlik gorursun,ayak yikatip cay koydurmakla olmaz insanlik :)



    https://mobile.donanimhaber.com/yemeksepetinde-gecerli-40-tl-indirim-cekilisi-yemek-ss-i-eklendi--144264987-5#144267960
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 gün Nicomedia66
    Yemek sepeti indirimi kovalayınca küçük insan mı olunuyor o yazıyı yazdığımda Türkiye'deydim. Ayrıca gerçekten psikolojik sorunların var benden sana demesi... Kendini kanıtlamak uğruna girip mesajlarımı inceleyip açığımı bulmaya çalışman filan baya sıkıntılı bir durum, yazık sana. Git bir doktora görün.
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    Vastiel (Eyup ---) 2 gün
    Cihaz hakkında bilgi alayim bir seyler okuyayim diye konuya girdim. Saçma sapan sayfalarca tartisilmis, yok sen burda okudun ben burda okudum, ayağımı yıka, çay koy nasıl konuşmalar bunlar, gidin başka yerde konu açın tartışın kardeşim bıktırdınız.
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    Anthropomancy (Levent D) 2 gün
    One x deki gpu mimari olarak ortalama 590 a ya da rx 5500 xt ye eşit. Her şey tflops değil. Kaldı ki 5500 xt rdna 1 series s de 2.0 versiyonu var. Yani series s in gpu su güçsüz değil daha güçlü .
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    XanthiN (Ozan ) 2 gün
    Xbox Series S [ANA KONU]https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/141171527
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 2 gün
    MS Türkiye yatış halinde sanırım bir fiyat verseler de ne yapacağımıza karar versek
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 gün
    xb one x= 4,2 tfp =
    xb series s= 4,0 tfp = 300usd = 2400tl + 3X vergi + 5X distribütör kazığı= 3500tl-4000tl en dip.

    2. el xbox one x almak daha mantıklı.
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    mcgoktug (Goktug CANTEKIN) 2 gün cabriyo
    Series X ve S için çıkan oyunlar "Optimized for Series X" olacak ve One X ve one S gibi konsollarda yeni nesil ile kullanılacak olan özellikler eski nesilde olmayacaktır.Basitçe örneklemek gerekirse; XBOX one çıktığı zaman PES 2014 çıkmıştı. Aynı oyun Xbox 360 için de çıktı ancak oyun motoru farklıydı, oyuncuların reaksiyonları farklıydı. 2 platformda da oyunu oynayınca aradaki farkı net anlayabiliyordunuz. Aynı oyun hem eski hem de yeni nesile çıkıyor ama aradaki fark yalnızca grafik kalitesi olmuyor.Kağıt üzerinde One X Series S'ten daha güçlü olabilir ancak cihazın kabiliyetleri ve ve gelecek yılları düşününce yeni nesile geçmek daha mantıklı.Yalnız şöyle de bir durum var, "Optimized for Series X" ibaresi yalnızca Series X için geçerli olup Series S dahil edilmez ise o zaman bu yazdıklarım boşa çıkar ve sözde yeni nesil olan Series S'in One X'den farkı kalmaz.
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    MERNEPTAH 1 gün cabriyo
    teraflops ,one x
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    hamza5806 2 gün
    Ulaa bi de 250 dolar falan olaydı var ya gelismekte olan ulkelerde ne satardı



    Hele bizde



    Ama 299da cok büyük başarı umarım slim versiyonu çıkınca bluray de olur benim gibi eski kafalilar için
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün (düzenlendi)
    Forum yine Almanya / Türkiye karşılaştırmasına dönmüş. Yahu şunu anlayın artık: ALMANYA GELİŞMİŞ BİR ÜLKE, TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN BİR ÜLKE. Yaptığınız karşılaştırma o kadar abes ki başka bir ülkeden biri şu mesajlarınızı okusa "Bunlar kendini dev aynasında sanıyor herhalde" der, alay konusu olursunuz.

    Ha ben illa Türkiyeyi başka ülkelerle kıyaslayacağım diyorsa aç haritayı bak. Dünyadaki En güçlü ekonomilerinden, "gelişmiş ülkelerin en gelişmişi" olan Almanya ile kıyas yapmak nedir? Mesajları gördükçe gülesim geliyor. Haddimizi bilelim lütfen :)
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    Miex (Miex de Souza) 2 gün homebird
    Haddimizi bilelim derken Türkiye en üst telden Almanya'dan daha iyi olduğunu veya Almanların bizi kıskandığını, ekonominin uçtuğunu falan söylemiyor mu?Normalde yorum yapmazdım ama Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırana yüklenemezsiniz zira Türkiye olarak en üst makamlarımızdan Almanya'dan daha iyi olduğumuzu, Almanya'nın bizi kıskandığını ve ekonomimizin ise her seferinde seviye atladığını ve uçtuğunu ifade ediyoruz.Başkası görse bu dediğinizi alay eder diyerek kişiye yüklenmişsiniz, ülkemiz en tepeden bunu söylüyor? Arkadaşın karşılaştırması çok mu garip?
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