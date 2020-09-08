Xbox Series S fiyatı resmiyet kazandı

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Üreticilerin yeni nesil konsolları için meraklı bekleyiş devam ederken fiyat ve çıkış tarihi ile ilgili sızıntılar da derinleşmeye başladı. Xbox Series X ve Xbox Series S ile ilgili artık net bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Xbox Series S fiyatı ve çıkış tarihi

Daha önce gündeme gelen sızıntılarda Xbox Series X konsolunun 499$ fiyat etiketine sahip olacağı belirtilmişti. Xbox Series X konsolunun dış tasarımı da zaten firma tarafından resmi olarak paylaşılmıştı.

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Bütçesini düşünenler ise Xbox Series S konsolunu daha fazla merak ediyor. Bugün hem görsel hem de fiyat detayları firma tarafından resmi olarak paylaşıldı. Paylaşıma göre Xbox Series S konsolu 299$ fiyat etiketine sahip. Her iki konsol da 10 Kasım itibariyle resmiyete kazanacak ve piyasaya çıkış koşulları açıklanacak.

Microsoft yeni konsollarla Xbox All Access taksit sistemini de sunacak. Xbox Series S ile Xbox Live ve Game Pass dahil Xbox All Access paketi aylık 25$ olacak. Xbox Series X ise 35$ aylık istiyor. Bu taksit seçeneğinin ABD’de sunulması bekleniyor.

Xbox Series X konsolu 12TFLOPS’a kadar çıkabilen performans değeri ile 4K ve hatta 8K oyunları oynatabiliyor. Xbox Series S ise 4TFLOPS ile sınırlı olacak ve biraz daha 2K çözünürlüğe odaklanacak. Görselde de konsolun biraz daha kompakt olduğu görülüyor. Microsoft’un önümüzdeki haftalarda bir etkinlik yapacağı da belirtildi.

https://www.windowscentral.com/xbox-series-x-and-xbox-series-s-release-date-and-price-finally-revealed

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