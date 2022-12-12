Yeni Citroen C4X'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Dünya lansmanı Türkiye'de gerçekleştirilen yeni Citroen C4X yakında ülkemiz yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, yeni Citroen C4X Ocak 2023'te Türkiye'de satışa sunulacak.

Citroen C4X, özellikleriyle neler sunuyor❓

Citroen C4X, markanın ürün gamında C4 ve C5 Aircross modelleri arasında konumlandırılıyor. Geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için geliştirilen C4X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor.

Peugeot 408'in Citroen versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz Citroen C4X, 4600 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1525 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada aslan logolu kardeşinden biraz daha kısa. Bu da bagaj kapasitesinin 510 litre ile biraz daha küçük (408'de 536 litre) olmasına neden olmuş.

Tam Boyutta Gör CMP platformu üzerine geliştirilen yeni Citroen C4X, 0.29 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Daha önce Türkiye ve çevresindeki ülkelere uygun olacağı açıklanana model Avrupa'daki birçok ülkede sadece e-C4 X adı verilen elektrikli versiyonuyla satılacak. Türkiye ve diğer bazı pazarlarda ise benzinli ve dizel motorlar da listede olacak.

Yeni Citroen C4X'in kaputu altında satışa sunulduğu pazara bağlı olarak değişebilmekle birlikte şu motorlar sunulacak:

PureTech 100 Start & Stop Euro 6.4, 6 ileri manuel

PureTech 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik

PureTech 130 Euro 6.1, EAT8 otomatik

BlueHDi 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik

Tamamen elektrikli Citroen e-C4X'te ise 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunacak. 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya ile donatılan model WLTP'ye göre 360 kilometre sürüş menzili sunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamladığı belirtilen modelin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış. Şarj tarafında ise 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 80 dolum söz konusu.

Tam Boyutta Gör 2023 Citroen C4X'te donanım seviyesine göre elektrikli açılabilir panoramik sunroof, 10 inç HD multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, çift bölgeli otomatik klima, USB girişleri, 38 litreye kadar saklama alanı, Advanced Comfort koltuklar, ön-arka koltuk ısıtma, ön koltuk masaj fonksiyonu, ambiyans aydınlatması ve kademeli hidrolik destekli süspansiyon gibi donanımlar göreceğiz.

Bunların dışında renkli head-up display, geri görüş kamerası, 360 derece çevre görüntüleme sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, park yardımcısı, yokuş kalkış desteği, statik viraj aydınlatma fonksiyonu ve park sensörleri de donanım listesinde tercih edilebiliyor olacak. Ayrıca araçta donanım seviyesine göre 20 tane gelişmiş sürücü asistan sistemine yer verilecek.

Ülkemizde C4 fiyatları güncel olarak 660 bin ila 888 bin TL arasında değişiyor. C5 Aircross'un başlangıç fiyatı ise 1 milyon TL'nin biraz üzerinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Citroen C4X'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu