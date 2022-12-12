Yeni Citroen C4X'in Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu

Citroen C4X, özellikleriyle neler sunuyor❓
Citroen C4X, markanın ürün gamında C4 ve C5 Aircross modelleri arasında konumlandırılıyor. Geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için geliştirilen C4X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor.
Peugeot 408'in Citroen versiyonu olarak da nitelendirebileceğimiz Citroen C4X, 4600 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1525 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada aslan logolu kardeşinden biraz daha kısa. Bu da bagaj kapasitesinin 510 litre ile biraz daha küçük (408'de 536 litre) olmasına neden olmuş.
Yeni Citroen C4X'in kaputu altında satışa sunulduğu pazara bağlı olarak değişebilmekle birlikte şu motorlar sunulacak:
- PureTech 100 Start & Stop Euro 6.4, 6 ileri manuel
- PureTech 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik
- PureTech 130 Euro 6.1, EAT8 otomatik
- BlueHDi 130 Start & Stop Euro 6.4, EAT8 otomatik
Tamamen elektrikli Citroen e-C4X'te ise 100 kW (136 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunacak. 50 kWsa kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya ile donatılan model WLTP'ye göre 360 kilometre sürüş menzili sunacak. 0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede tamamladığı belirtilen modelin son hızı da 150 km/s ile sınırlandırılmış. Şarj tarafında ise 100 kW DC hızlı şarj desteği ile 30 dakikada yüzde 80 dolum söz konusu.
Bunların dışında renkli head-up display, geri görüş kamerası, 360 derece çevre görüntüleme sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, park yardımcısı, yokuş kalkış desteği, statik viraj aydınlatma fonksiyonu ve park sensörleri de donanım listesinde tercih edilebiliyor olacak. Ayrıca araçta donanım seviyesine göre 20 tane gelişmiş sürücü asistan sistemine yer verilecek.
Ülkemizde C4 fiyatları güncel olarak 660 bin ila 888 bin TL arasında değişiyor. C5 Aircross'un başlangıç fiyatı ise 1 milyon TL'nin biraz üzerinde.
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