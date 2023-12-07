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    Yeni Dacia Duster, Türkiye'de "Renault" logosuyla üretilecek

    Bugün yapılan resmi açıklamaya göre Bursa'da üretimine başlanacak olan yeni nesil Duster, Renault logosuyla karşımıza çıkacak ve önümüzdeki yılın ikinci yarısında satışa sunulacak.
    Yeni Dacia Duster, Türkiye'de 'Renault' logosuyla üretilecek Tam Boyutta Gör
    Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bu yıl mart ayında yeni nesil Dacia Duster'ın Türkiye'de Oyak Renault tarafından üretileceğini yazmıştı. Bu konudaki resmi açıklama yıl bitimine yakın bir "sürpriz" ile geldi.

    Renault, bugün düzenlenen bir etkinlikte 2027 yılına yönelik orta vadeli planlarını paylaştı. Üretim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda Bursa'daki tesis dahil olmak üzere bazı fabrikalarında önemli değişiklikler yapacak. Bursa'daki fabrikaya yapılacak 400 milyon euro yatırım ile 2027 yılına kadar dört yeni modelin üretimine başlanacak.

    Bahse konu olan dört modelden üçü SUV gövde tipinde olacak. Bunlardan bir tanesi zaten bugün haberini aldığımız yeni Renault Duster. Tasarımı tepeden tırnağa kısa süre önce tanıtılan Dacia Duster ile aynı olan modelde sadece farların arasındaki Dacia logosu ve yatay şeritlerin kaldırılıp Renault yazısı eklendiğini görmekteyiz.

    Bunun dışında daha önce yeni Clio'nun ikizi olan Mitsubishi Colt'un da Bursa'da üretileceğini duyurmuştu. Duster'ın aksine yeni Colt, Türkiye'de satılmayacak ve sadece Avrupa dahil diğer pazarlara ihraç edilecek.

    Yukarıda Renault'nun 2027 yılına kadar üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini belirtmiştik. Fransız üretici, Reindustry adını verdiği dönüşüm planı ile içten yanmalı motorlu araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yüzde 50 oranında maliyet düşürmeyi planladıklarını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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