Yeni Dacia Duster, Türkiye'de "Renault" logosuyla üretilecek

Tam Boyutta Gör Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bu yıl mart ayında yeni nesil Dacia Duster'ın Türkiye'de Oyak Renault tarafından üretileceğini yazmıştı. Bu konudaki resmi açıklama yıl bitimine yakın bir "sürpriz" ile geldi.

Renault, bugün düzenlenen bir etkinlikte 2027 yılına yönelik orta vadeli planlarını paylaştı. Üretim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda Bursa'daki tesis dahil olmak üzere bazı fabrikalarında önemli değişiklikler yapacak. Bursa'daki fabrikaya yapılacak 400 milyon euro yatırım ile 2027 yılına kadar dört yeni modelin üretimine başlanacak.

Bahse konu olan dört modelden üçü SUV gövde tipinde olacak. Bunlardan bir tanesi zaten bugün haberini aldığımız yeni Renault Duster. Tasarımı tepeden tırnağa kısa süre önce tanıtılan Dacia Duster ile aynı olan modelde sadece farların arasındaki Dacia logosu ve yatay şeritlerin kaldırılıp Renault yazısı eklendiğini görmekteyiz.

Yeni Dacia Duster tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Bunun dışında daha önce yeni Clio'nun ikizi olan Mitsubishi Colt'un da Bursa'da üretileceğini duyurmuştu. Duster'ın aksine yeni Colt, Türkiye'de satılmayacak ve sadece Avrupa dahil diğer pazarlara ihraç edilecek.

Yukarıda Renault'nun 2027 yılına kadar üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini belirtmiştik. Fransız üretici, Reindustry adını verdiği dönüşüm planı ile içten yanmalı motorlu araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yüzde 50 oranında maliyet düşürmeyi planladıklarını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.