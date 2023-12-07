Yeni Dacia Duster, Türkiye'de "Renault" logosuyla üretilecek

Renault, bugün düzenlenen bir etkinlikte 2027 yılına yönelik orta vadeli planlarını paylaştı. Üretim maliyetlerini azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda Bursa'daki tesis dahil olmak üzere bazı fabrikalarında önemli değişiklikler yapacak. Bursa'daki fabrikaya yapılacak 400 milyon euro yatırım ile 2027 yılına kadar dört yeni modelin üretimine başlanacak.
Bahse konu olan dört modelden üçü SUV gövde tipinde olacak. Bunlardan bir tanesi zaten bugün haberini aldığımız yeni Renault Duster. Tasarımı tepeden tırnağa kısa süre önce tanıtılan Dacia Duster ile aynı olan modelde sadece farların arasındaki Dacia logosu ve yatay şeritlerin kaldırılıp Renault yazısı eklendiğini görmekteyiz.
Bunun dışında daha önce yeni Clio'nun ikizi olan Mitsubishi Colt'un da Bursa'da üretileceğini duyurmuştu. Duster'ın aksine yeni Colt, Türkiye'de satılmayacak ve sadece Avrupa dahil diğer pazarlara ihraç edilecek.
Yukarıda Renault'nun 2027 yılına kadar üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini belirtmiştik. Fransız üretici, Reindustry adını verdiği dönüşüm planı ile içten yanmalı motorlu araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yüzde 50 oranında maliyet düşürmeyi planladıklarını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.