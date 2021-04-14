Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor

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Türkiye'de lüks otomobil denince akla ilk gelen firmalardan biri olan, aynı zamanda Rolls Royce ve Lotus Cars'ın da yetkili temsilcisi olan Royal Motors, Türkiye’nin yerli blockchain platformu Bitci ile kripto para ödeme anlaşması imzaladı.

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1982 yılından beri McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi 11 binden fazla üst segment otomobilin satışını gerçekleştiren, ayrıca Aston Martin, Jaguar, Infiniti hatta Pagani Zonda gibi talep üzerine özel sipariş verilen binlerce otomobili sahipleriyle buluşturan Royal Motors’tan araç satın almak isteyen kullanıcılar, diledikleri takdirde ödemelerini, tamamen Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Bitci Chain’in ana coin’i olan Bitcicoin ile gerçekleştirebilecekler.

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Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Royal Motors Başkan Yardımıcısı A. Hilal Aysal, “Teknoloji her sektörde olduğu gibi, otomotiv sektöründe de büyük önem taşıyor, Çağımızın yeni nesil para birimi olan kripto paralara en hızlı şekilde entegre olmalıydık ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bitci Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, teknolojinin gücünü arkamıza alarak Türkiye’nin ilk yerli kripto para birimi olan Bitcicoin ile ödeme almaya karar verdik. Türkiye’de bir ilk olacak olan bu yeniliği gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise, “Geçtiğimiz günlerde imzalarını attığımız Mclaren Racing anlaşması sadece bizim için değil, Türk teknoloji sektörü açısından büyük bir dönüm noktasıydı. Şimdi ise lüks ve spor otomobil segmentinin en önemli kuruluşlarından Royal Motors’la yaptığımız bu işbirliğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Blockchain’in kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Tüm dünya, bu alanları yakından takip ediyor. Tüm dünyaya baktığımızda; Türkiye olarak bu yeni teknoloji alanına öncülük ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bitcicoin aracılığıyla otomobil alışverişi bizim için ilk adım olacak. Sırada konaklama ve gayrimenkul sektörleri için de benzer müjdelerimiz var” dedi.

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