Volkswagen, Renault ve Stellantis, Çinlilere karşı işbirliği yapmayı düşünüyor: Otomobilin Airbus'ı ortaya çıkabilir!

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Automotive News Europe'a "Gelecekte Çin rekabetiyle yüzleşmeye uygun olmayan şirketlerin başlarını belaya sokacağına dair mükemmel bir farkındalık var." açıklamasında bulundu
Masadaki fikirler, geliştirme kaynaklarının bir havuzda toplanmasından, nesilde bir kez yaşanabilecek değişimde daha iyi rekabet edebilmek için işletmelerin Avrupa sınırlarının ötesinde birleştirilmesine kadar değişiyor. Raporda, birkaç ay içinde detayların netleşeceği belirtiliyor.
2024 yılı elektrikli araç üreticileri için zorlu geçecek
2024 yılında elektrikli araçların satışlarını etkileyen bir dizi engel bulunuyor ve otomobil üreticileri hazırlıksız olduklarını söylüyorlar. Sorunlar arasında, bazı hükümetlerin elektrikli araç teşviklerini azaltması veya kaldırması, kiralama şirketlerinin elektrikli araçları azaltması ve ABD ve Avrupa'da gergin bir seçim yılı yaşanırken elektrikli araç karşıtı söylemlerin ortaya çıkması bulunuyor. Bloomberg, Tesla'nın bile bu noktada sorunları hissettiğini, hisseleri %20 düşen şirketin piyasa değerinin 150 milyar düştüğünü, bunun Volkswagen'in değerinin iki katından fazla olduğunu yazıyor.
Bir diğer zorluk, gelecek yıl AB'de yürürlüğe girecek daha sıkı emisyon kuralları. Bu kurallar üreticileri daha fazla elektrikli araç üretmeye zorluyor, aksi takdirde ağır para cezaları ödemeleri gerekecek.
Renault CEO'su Luca de Meo, büyük ölçekli olarak ucuz EV'ler üretmek için Avrupa'nın en büyük üç otomobil üreticisini bir araya getirerek, "Otomobilin Airbus"ını oluşturmayı önerdi.
Çoğu analist, 2024'ün tuhaf bir yıl olacağını ancak EV satışlarındaki düşüşün kesinlikle uzun sürmeyeceğini ve en büyük engelin maliyet olduğu konusunda hem fikir. Volkswagen, Stellantis ve Renault ayrı ayrı 25.000 € veya daha düşük fiyatlı yeni elektrikli araçlar üzerinde çalışırken, Mercedes ve BMW 2025 yılına kadar gelişmiş teknolojiye sahip yeni EV'leri piyasaya sürmeyi planlıyor.
Otomobil üreticileri, AB'nin elektrikli araçlara hızlı geçiş için sert kurallarını yumuşatmasını bekliyor gibi görünüyor. Bloomberg'e göre, otomobil üreticileri Haziran ayında yapılacak Avrupa parlamentosu seçimlerinden hemen sonra lobicilerini mücadeleye hazırlarken, AB'nin planlarını gözden geçirmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-20/vw-renault-and-stellantis-under-pressure-to-team-up-on-cheap-evs?embedded-checkout=true https://electrek.co/2024/02/20/these-3-major-automakers-may-team-up-to-save-themselves-build-cheap-evs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.