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    2023 DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

    2022’de yenilenerek ülkemizde DS Türkiye tarafından satışa sunulan DS 7 model ailesinin en üst versiyonu DS 7 OPERA E-TENSE 4X4 360 da Türkiye yollarına çıkmaya başladı.
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    Yeni DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    DS Automobiles, seyahat sanatının önde gelen temsilcisi DS 7 modelindeki seçeneklerini DS 7 OPERA E-TENSE 4X4 360 ile en üst seviyeye taşıyor. 2.910.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla; dizel ve E-TENSE seçenekli DS 7 modellerinin en üstüne konumlandırılan DS 7 OPERA E-TENSE 4X4 360, özel donanımlarıyla da Premium SUV segmentindeki benzersiz konumunu güçlendiriyor.

    4.593 mm uzunluğunda, 1.906 mm genişliğinde ve 1.625 mm yüksekliğindeki DS 7 OPERA E-TENSE 4X4 360, 2.738 mm’lik aks mesafesiyle geniş bir iç mekan sunuyor. Ayrıca standart konumdayken 555 litrelik bagaj hacmiyle de tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yükleme hacmi, elektrikli ayarlanabilen sırtlık eğimi ve katlanabilen arka koltuk sırtlıklarıyla kademeli olarak genişletilebiliyor.

    Formula E’deki E-TENSE teknolojisi

    Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarıyor. 360 HP’lik versiyonun Grand Touring ruhu, DS PERFORMANCE tarafından gerçekleştirilen özel geliştirmelerle destekleniyor. Bu versiyonun şasisi 15 mm alçaltılırken, iz açıklığı da önde 24 mm, arkada ise 10 mm genişletildi.

    Yeni DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DS PERFORMANCE logolu dört pistonlu kaliperlerle ön frenler 380 milimetre çapa ulaştırıldı. Tüm bu geliştirilmeler sonucunda, otomobilin yaya güvenliğine katkı sağlayan “Soft Nose” ön tasarımında ve elektrikli olarak açılıp-kapanan bagaj kapağındaki DS PERFORMANCE logoları da diğer DS 7 modellerinden farklılaştırıldığını gösteren ince detaylar arasına ekleniyor.

    DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360’da, 200 HP gücündeki benzinli motoru ile dört tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 HP gücündeki elektrikli motorlar, şarj edilebilir hibrit segmentinde referans olacak bir güç-ağırlık oranı sağlıyor. Sistemin maksimum tork değeri 520 Nm olan DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360, 2.021 kg’da tutulan ağırlığı ile sınıfında lider performansıyla öne çıkıyor.

    Elektrik motorları ile 14,2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde, tamamen elektrikli olarak, 62 km’ye (WLTP şehir içi döngü) ve 57 km’ye (WLTP-birleşik döngü) kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde 140 km/sa tamamen elektrikli azami sürate erişebiliyor.

    Yeni DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360, sadece 40 g/km CO2 (WLTP ağırlıklı birleşik döngü) emisyonu ve 1,8 lt/100 km (WLTP ağırlıklı birleşik döngü) yakıt tüketimi sunuyor. 21 inçlik BROOKLYN isimli jantları saran 245/35 R21 ölçüsünde Michelin Pilot Sport 4S lastiklerle donatılan DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360, 0-100 km/sa hızlanmasını 5,6 saniyede tamamlıyor.

    OPÉRA'da öne çıkan donanımlar

    Zarafette referans gösterilen DS 7, OPÉRA tasarım konseptinde iki renk seçeneği sunuyor: Bazalt Siyahı ve yeni İnci Grisi. Bu tasarım konsepti tüm motor seçeneklerinde tercih edilebiliyor. Fransız Lüksü’nde uzman, en iyi zanaatkarların ruhuyla, DS Automobiles uzmanlığı, kabin içi tasarımında gözler önüne seriliyor. Çok sayıda parçanın birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan lüks saatlerin metal kayışından esinlenen DS Automobiles ekibi, koltuk tabanı ve sırtlığını tek bir deri parçasından ve dikişsiz tasarlayarak olağanüstü konforu yakaladı.

    Yeni DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Koltuk, sıradan bir koltuğa kıyasla daha fazla malzeme kullanılarak, yüksek yoğunluklu köpükten üretildi. Daha yoğun malzeme sayesinde hem daha yüksek uzun yol konforu sağlanırken hem de yıllar geçse de formu korunuyor. Masaj, ısıtma ve soğutma işlevleri, koltuğun konforunu tamamlıyor. Koltuklardaki Nappa deri, kapı panellerini, ön konsolu ve orta konsolu da kaplıyor. Hava yastığı kapağında da deri kaplama kullanılıyor. İnci dikişli süsleme ve “Clous de Paris” kabartmalı ek parçalar, DS Automobiles ustalarının imzasını taşıyor.

    Standart donanımlar, kamera destekli süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, 2. seviye yarı otonom sürüş sistemi DS DRIVE ASSIST, bilgi-eğlence sistemi DS IRIS SYSTEM, yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar, kamera ve radarla kontrol edilen aktif güvenlik freni, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli arka koltuk sırtlığı, arka koltuklar için uzaktan kontrol panelli ve anti-alerjen filtreli geliştirilmiş çift bölgeli otomatik klima kontrolü, ısıtmalı ön cam, panoramik açılır cam tavan ile ses ve ısı izolasyonlu yan camları içeriyor.

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