2023 DS 7 E-TENSE 4X4 360 Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

4.593 mm uzunluğunda, 1.906 mm genişliğinde ve 1.625 mm yüksekliğindeki DS 7 OPERA E-TENSE 4X4 360, 2.738 mm’lik aks mesafesiyle geniş bir iç mekan sunuyor. Ayrıca standart konumdayken 555 litrelik bagaj hacmiyle de tüm ihtiyaçları karşılayabilecek yükleme hacmi, elektrikli ayarlanabilen sırtlık eğimi ve katlanabilen arka koltuk sırtlıklarıyla kademeli olarak genişletilebiliyor.
Formula E’deki E-TENSE teknolojisi
Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarıyor. 360 HP’lik versiyonun Grand Touring ruhu, DS PERFORMANCE tarafından gerçekleştirilen özel geliştirmelerle destekleniyor. Bu versiyonun şasisi 15 mm alçaltılırken, iz açıklığı da önde 24 mm, arkada ise 10 mm genişletildi.
DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360’da, 200 HP gücündeki benzinli motoru ile dört tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 HP gücündeki elektrikli motorlar, şarj edilebilir hibrit segmentinde referans olacak bir güç-ağırlık oranı sağlıyor. Sistemin maksimum tork değeri 520 Nm olan DS 7 OPERA E-TENSE 4×4 360, 2.021 kg’da tutulan ağırlığı ile sınıfında lider performansıyla öne çıkıyor.
Elektrik motorları ile 14,2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde, tamamen elektrikli olarak, 62 km’ye (WLTP şehir içi döngü) ve 57 km’ye (WLTP-birleşik döngü) kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde 140 km/sa tamamen elektrikli azami sürate erişebiliyor.
OPÉRA'da öne çıkan donanımlar
Zarafette referans gösterilen DS 7, OPÉRA tasarım konseptinde iki renk seçeneği sunuyor: Bazalt Siyahı ve yeni İnci Grisi. Bu tasarım konsepti tüm motor seçeneklerinde tercih edilebiliyor. Fransız Lüksü’nde uzman, en iyi zanaatkarların ruhuyla, DS Automobiles uzmanlığı, kabin içi tasarımında gözler önüne seriliyor. Çok sayıda parçanın birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan lüks saatlerin metal kayışından esinlenen DS Automobiles ekibi, koltuk tabanı ve sırtlığını tek bir deri parçasından ve dikişsiz tasarlayarak olağanüstü konforu yakaladı.
Standart donanımlar, kamera destekli süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, 2. seviye yarı otonom sürüş sistemi DS DRIVE ASSIST, bilgi-eğlence sistemi DS IRIS SYSTEM, yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar, kamera ve radarla kontrol edilen aktif güvenlik freni, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli arka koltuk sırtlığı, arka koltuklar için uzaktan kontrol panelli ve anti-alerjen filtreli geliştirilmiş çift bölgeli otomatik klima kontrolü, ısıtmalı ön cam, panoramik açılır cam tavan ile ses ve ısı izolasyonlu yan camları içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)