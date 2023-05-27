BMW 5 serisi ile araç içi oyun oynama sistemi hayata geçiyor

Tam Boyutta Gör BMW, bu hafta tamamen elektrikli yeni 5 Serisi sedanı BMW i5'i tanıttı. EV'nin yeni bilgi-eğlence özelliklerinden biri, şirketin geçen sonbaharda AirConsole oyun platformuyla duyurduğu bir ortaklığın perdesini aralayarak hangi modellerin ne zaman erişim sağlayacağını ortaya koyuyor.

Akıllı telefondan QR kodu taratarak oynanabilecek

Tam Boyutta Gör Araç hareketsiz durumdayken, yolcular AirConsole'u etkinleştirerek gösterge paneli ekranında çeşitli yerel çok oyunculu oyunları oynayabilirler. Akıllı telefonlarıyla ekrandaki bir QR kodunu tarayarak telefonlarını kontrol cihazına dönüştürebilirler. Gösterge panelinde oyun oynamak veya video izlemek, aracı şarj ederken zaman geçirmeye yardımcı olabilir.

AirConsole şu anda bu işlevi Android TV, Google TV ve Amazon Fire TV uygulamaları aracılığıyla evde veya bir tarayıcı aracılığıyla bilgisayarda sunuyor. BMW ile yapılan anlaşma, AirConsole'un otomotiv alanındaki ilk adımını temsil ediyor.

Yeni 2024 BMW 5 Serisi ve elektrikli BMW i5 tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Şimdilik 15 oyun ama daha fazlası yolda

Tam Boyutta Gör BMW i5 Go Kart Go, Golazo, Music Guess ve Overcooked dahil olmak üzere yaklaşık 15 oyunla başlıyor ve daha fazlası da gelecek.

Yeni sedan Ekim ayında piyasaya çıkıyor. AirConsole, Temmuz 2023'ten sonra üretilen BMW 7 Serisi, BMW iX ve BMW i4 otomobillere de gelecek. Ağustos ayından sonra üretilen BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M ve BMW X6 M araçları da bu işlevselliğe sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BMW 5 serisi ile araç içi oyun oynama sistemi geliyor