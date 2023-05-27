BMW 5 serisi ile araç içi oyun oynama sistemi hayata geçiyor

AirConsole şu anda bu işlevi Android TV, Google TV ve Amazon Fire TV uygulamaları aracılığıyla evde veya bir tarayıcı aracılığıyla bilgisayarda sunuyor. BMW ile yapılan anlaşma, AirConsole'un otomotiv alanındaki ilk adımını temsil ediyor.
Şimdilik 15 oyun ama daha fazlası yolda
Yeni sedan Ekim ayında piyasaya çıkıyor. AirConsole, Temmuz 2023'ten sonra üretilen BMW 7 Serisi, BMW iX ve BMW i4 otomobillere de gelecek. Ağustos ayından sonra üretilen BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M ve BMW X6 M araçları da bu işlevselliğe sahip olacak.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)