DS, 750 km menzilli elektrikli otomobilinin ismini açıkladı

Yeni DS N°8'in sadece ismi değil iç mekan tasarımı da marka için bir ilk anlamına geliyor. Bu alanda yeni dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge ekranı ve merkezdeki geniş bir multimedya ekranı göze çarpıyor. Detaylara baktığımızda ise konsol tasarımıyla uyum sağlayan bir ambiyans aydınlatması ile Focal ses sistemi dikkatimizi çekiyor. Çift katmanlı orta konsolda ise küçük bir vites seçici, kablosu şarj ünitesi ve dokunmatik kontroller bulunuyor.
DS N°8, Stellantis'in yeni STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek. Söz konusu modelin 750 km'ye kadar sürüş menzili sunacağı belirtiliyor ancak farklı konfigürasyonlara göre daha az menzilli versiyonlarının olmasını da bekleyebiliriz. Ayrıca, bu platform hibrit otomobillerle de uyumlu olduğu için bazı pazarlara yönelik hibrit motorlu versiyonların da sunulması beklenebilir.
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