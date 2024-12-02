Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamaya göre yeni otomobilin ismi DS N°8 olacak. Yeni nesil modeller bundan böyle "N°" şeklinde isimlendirilecek. Markadan yapılan açıklamaya göre bu sembol, Fransızca'ya bir gönderme yapıyor ve bu dilde numara yazmanın yaygın bir yolunu temsil ediyor. Gelecekteki DS Automobiles araç serisi, bu yeni adlandırma stratejisini takip edecek. Modelin boyutu ve segmenti, adındaki sayıyla ifade edilecek.

Yeni DS N°8'in sadece ismi değil iç mekan tasarımı da marka için bir ilk anlamına geliyor. Bu alanda yeni dört kollu direksiyon simidi, dijital gösterge ekranı ve merkezdeki geniş bir multimedya ekranı göze çarpıyor. Detaylara baktığımızda ise konsol tasarımıyla uyum sağlayan bir ambiyans aydınlatması ile Focal ses sistemi dikkatimizi çekiyor. Çift katmanlı orta konsolda ise küçük bir vites seçici, kablosu şarj ünitesi ve dokunmatik kontroller bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberimizde dış tasarımı değerlendirmiştik ancak bu tarafta da 0.24 Cd rüzgar direnci, ön tamponda aktif kapaklara sahip hava girişi, DS Pixel Vision farlar ve ince LED stop grubu gibi detayların olduğunu hatırlatalım.

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DS N°8, Stellantis'in yeni STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek. Söz konusu modelin 750 km'ye kadar sürüş menzili sunacağı belirtiliyor ancak farklı konfigürasyonlara göre daha az menzilli versiyonlarının olmasını da bekleyebiliriz. Ayrıca, bu platform hibrit otomobillerle de uyumlu olduğu için bazı pazarlara yönelik hibrit motorlu versiyonların da sunulması beklenebilir.

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DS, 750 km menzilli elektrikli otomobilinin ismini açıkladı