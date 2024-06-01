Uzun süreli enerji depolamada lityum-iyon bataryalar yoğun rekabetle karşı karşıya

Lityum-iyon depolamaya rakipler geliyor
BNEF tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre bazı LDES (uzun süreli enerji depolama) teknolojilerinin sekiz saatin üzerindeki süreler için lityum iyon bataryalardan daha ucuz depolama sağladığını söylüyor. Bu örneklerin başında ise termal enerji depolama ve basınçlı hava depolama geliyor. İki LDES sisteminin sırasıyla kilovat-saat başına 232 dolar ve 293 dolar/kWh ortalama sermaye harcamasına sahip olduğu belirtiliyor. Lityum-iyon sistemlerde ise bu, dört saat süreli sistemlerde ortalama 304 dolar/kWh sermaye maliyetine sahip.
Bu maliyetler önemli çünkü, ileri derecede sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 grubu, küresel olarak 2030 yılına kadar 1,5TW enerji depolamaya ulaşma hedefine sahip. Rüzgar ve güneş enerjisinin kesintili enerjiler olması nedeniyle enerji depolamanın hayati önemi bulunuyor. Enerji depolama aynı zamanda küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkarılarak 11TW'a yükseltilmesi için de bir gereklilik.
Ancak raporda LDES maliyetlerinin önümüzdeki on yıl içinde lityum iyon bataryalar kadar hızlı düşmeyeceği belirtiliyor. Bunun nedeni ise lityum iyon bataryaların hem ulaşım hem de enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılması ve tedarik sistemlerinin artık oturmuş olması.
Çin enerji depolamada küresel lider
Çin’in bu endüstrideki hakimliği ülkenin maliyet etkinliğinden ve ölçek ekonomisinden kaynaklanıyor. Rapora göre Çin dışındaki pazarlarda ortalama yatırım harcaması basınçlı hava depolama için yüzde 68, akış bataryaları için yüzde 66 ve termal enerji depolama için yüzde 54 daha yüksek. Bunlar ekstrem rakamlar. Çin bile bu avantaja rağmen sadece belirli LDES teknolojilerini lityum-iyon sistemlere tercih ediyor. Bu da lityum-iyon bataryalarda maliyetlerin düşmeye devam etmesinden kaynaklanıyor.
Çin, elverişli politikalar sayesinde gigawatt-saat ölçeğinde projeler geliştirirken diğer ülkeler ise henüz LDES teknolojilerinde yolun başında bulunuyor. Ancak yine de akış bataryaları, sıkıştırılmış hava, sıkıştırılmış gaz, termal, pompaj depolama ve yerçekimi bataryaları konusunda adımlar atılmıyor değil. Ancak dediğimiz ve üstünde durduğumuz gibi, LDES sistemlere geçiş için en büyük engel birim maliyeti. Örneğin, bir LDES türü olan yerçekimi bataryalarında kilovat-saat başına 643 dolar/kWh ortalama sermaye harcamasına sahip; LDES sistemler arasındaki en yükseği. Uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşanacak ilerlemelerle birlikte sistemlerin benimsenme hızının artacağını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.