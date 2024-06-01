Uzun süreli enerji depolamada lityum-iyon bataryalar yoğun rekabetle karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiye geçişte enerji depolama sistemleri sürdürülebilirlik için oldukça önemli. Halihazırda ağırlıklı olarak şebekeyi destekleyen enerji depolama sistemleri maliyetten dolayı lityum-iyon bataryalar ile inşa ediliyor olsa da uzun süreli enerji depolama veya LDES teknolojilerinin artık lityum-iyondan daha avantajlı hale geldiği belirtiliyor.

Lityum-iyon depolamaya rakipler geliyor

BNEF tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre bazı LDES (uzun süreli enerji depolama) teknolojilerinin sekiz saatin üzerindeki süreler için lityum iyon bataryalardan daha ucuz depolama sağladığını söylüyor. Bu örneklerin başında ise termal enerji depolama ve basınçlı hava depolama geliyor. İki LDES sisteminin sırasıyla kilovat-saat başına 232 dolar ve 293 dolar/kWh ortalama sermaye harcamasına sahip olduğu belirtiliyor. Lityum-iyon sistemlerde ise bu, dört saat süreli sistemlerde ortalama 304 dolar/kWh sermaye maliyetine sahip.

Bu maliyetler önemli çünkü, ileri derecede sanayileşmiş ülkelerden oluşan G7 grubu, küresel olarak 2030 yılına kadar 1,5TW enerji depolamaya ulaşma hedefine sahip. Rüzgar ve güneş enerjisinin kesintili enerjiler olması nedeniyle enerji depolamanın hayati önemi bulunuyor. Enerji depolama aynı zamanda küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2030 yılına kadar üç katına çıkarılarak 11TW'a yükseltilmesi için de bir gereklilik.

Tam Boyutta Gör LDES teknolojiler ile lityum iyon enerji depolama sistemleri arasındaki maliyet farkını bir yana bıraksak bile konu, enerjiyi daha uzun süre depolamak olduğunda termal, basınçlı hava veya diğer LDES sistemler ciddi bir avantaja sahip. Çünkü, lityum-iyon sistemler enerjiyi sekiz saatten fazla tutmakta zorlanıyorlar. Adı üstünde LDES sistemler ise bir gün veya daha uzun süreli depolamayı mümkün kılıyor.

Ancak raporda LDES maliyetlerinin önümüzdeki on yıl içinde lityum iyon bataryalar kadar hızlı düşmeyeceği belirtiliyor. Bunun nedeni ise lityum iyon bataryaların hem ulaşım hem de enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılması ve tedarik sistemlerinin artık oturmuş olması.

Çin enerji depolamada küresel lider

Tam Boyutta Gör Çin şu anda lityum-iyon batarya tedarik zincirine hakim durumda. Bu durum Batı'da, Avrupa ülkelerinin daha önce Rus gazına bağımlı olduğu gibi Çin yapımı bataryalara bağımlı olma endişesine yol açıyor. Haliyle ülkeler lityum iyon pillere alternatif enerji depolama çözümleri arıyor. Ancak Çin, basınçlı hava enerji depolama, akış pilleri veya termal enerji depolama gibi bu alternatif çözümlerin birçoğunda da öncü halihazırda öncü konumunda.

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Çin’in bu endüstrideki hakimliği ülkenin maliyet etkinliğinden ve ölçek ekonomisinden kaynaklanıyor. Rapora göre Çin dışındaki pazarlarda ortalama yatırım harcaması basınçlı hava depolama için yüzde 68, akış bataryaları için yüzde 66 ve termal enerji depolama için yüzde 54 daha yüksek. Bunlar ekstrem rakamlar. Çin bile bu avantaja rağmen sadece belirli LDES teknolojilerini lityum-iyon sistemlere tercih ediyor. Bu da lityum-iyon bataryalarda maliyetlerin düşmeye devam etmesinden kaynaklanıyor.

Çin, elverişli politikalar sayesinde gigawatt-saat ölçeğinde projeler geliştirirken diğer ülkeler ise henüz LDES teknolojilerinde yolun başında bulunuyor. Ancak yine de akış bataryaları, sıkıştırılmış hava, sıkıştırılmış gaz, termal, pompaj depolama ve yerçekimi bataryaları konusunda adımlar atılmıyor değil. Ancak dediğimiz ve üstünde durduğumuz gibi, LDES sistemlere geçiş için en büyük engel birim maliyeti. Örneğin, bir LDES türü olan yerçekimi bataryalarında kilovat-saat başına 643 dolar/kWh ortalama sermaye harcamasına sahip; LDES sistemler arasındaki en yükseği. Uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşanacak ilerlemelerle birlikte sistemlerin benimsenme hızının artacağını düşünüyor.

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