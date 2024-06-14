Togg Trumore uygulamasına elektrikli araçlar için akıllı rota özelliği geldi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Togg’un mobil uygulaması Trumore güncellendi. Trumore’daki Gez menüsü altında “Akıllı Rota Oluşturma” özelliği eklendi. Akıllı Seyahat Planlama özelliğini tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor.

Akıllı seyahat planlayıcısı, aracınızın batarya kapasitesi ve şarj hızı özelliklerine göre rota hazırlıyor. Hangi istasyonda ne kadar dolum yapmanız gerektiğini söylüyor.

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Seyahat Planlayıcısı ekranında ilk olarak aracının marka ve modelini seçiyoruz. Sonrasında başlangıç konumu ve varış konumu bilgilerini ekliyoruz. Aracın mevcut pil seviyesini ve varışta yüzde kaç pil seviyesi ile varmayı istiyorsanız varış seviyesi bilgilerini seçtikten sonra yol üstündeki şarj istasyonlarına göre bir rota oluşturuluyor. Hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiği belirtiliyor. Seçtiğiniz aracın şarj hızına göre akıllı rota hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör https://apps.apple.com/tr/app/trumore/id1610978415?l=tr

Trumore TOGG | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yaşam Tarzı

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