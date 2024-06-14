Togg Trumore uygulamasına elektrikli araçlar için akıllı rota özelliği geldi

Togg’un mobil uygulaması Trumore güncellendi. Trumore’daki Gez menüsü altında “Akıllı Rota Oluşturma” özelliği eklendi. Akıllı Seyahat Planlama özelliğini tüm elektrikli otomobil sahipleri kullanabiliyor.
Akıllı seyahat planlayıcısı, aracınızın batarya kapasitesi ve şarj hızı özelliklerine göre rota hazırlıyor. Hangi istasyonda ne kadar dolum yapmanız gerektiğini söylüyor.
Seyahat Planlayıcısı ekranında ilk olarak aracının marka ve modelini seçiyoruz. Sonrasında başlangıç konumu ve varış konumu bilgilerini ekliyoruz. Aracın mevcut pil seviyesini ve varışta yüzde kaç pil seviyesi ile varmayı istiyorsanız varış seviyesi bilgilerini seçtikten sonra yol üstündeki şarj istasyonlarına göre bir rota oluşturuluyor. Hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiği belirtiliyor. Seçtiğiniz aracın şarj hızına göre akıllı rota hazırlanıyor.
https://apps.apple.com/tr/app/trumore/id1610978415?l=tr
Trumore TOGG | Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yaşam TarzıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.