Yeni Ford Maverick Tremor tanıtıldı: Arazi odaklı mekanik güncellemeler

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Ford, ABD'de sattığı kompakt pickup modeli Maverick'in yeni bir versiyonunu tanıttı. Müşterilerin talebi üzerine geliştirilen Tremor versiyonu, markanın diğer pickup'larında olduğu gibi arazi odaklı güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

2023 Ford Maverick Tremor'un ön bölümünde yeni panjur tasarımı ve karartılmış LED farlar dikkat çekiyor. Ayrıca ön tamponun da yaklaşma açısını iyileştirecek biçimde tasarlandığı göze çarpıyor. Turuncu renkli çeki kancalarının da yer verildiği araçta all-terrain lastiklerle çevrili 17 inç jantlar bulunuyor. Bunun dışında tavan ve yan ayna kapaklarını karbon gri hale getiren bir paket de mevcut.

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Söz konusu modelde 250 hp güç ve 375 Nm tork üreten 2.0 litre EcoBoost dört silindirli motor bulunuyor. Değerler standart versiyondakiyle aynı olsa da Tremor versiyonunda farklı olarak dört tekerlekten çekiş sistemi karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra FX4 offroad paketi, yeni yay ve amortisörlere sahip süspansiyon sistemi, çelikten yapılmış koruma plakaları, yeni şanzıman soğutucusu, 25 mm yükseltme kiti, sürüş modu seçici ve arazi sürüşünde düşük hızda hız sabitlemeye yarayan Trail Control sistemi de özellikler arasında.

Yapılan güncellemeler sonrası Ford Maverick Tremor'un yaklaşma, uzaklaşma ve karın açılarının sırasıyla 30.7, 22.2 ve 19.9 derece olduğunu görmekteyiz. Elbette kompakt modelin bu özelliklerle offroad odaklı büyük pickuplar kadar yetenekli olması beklenemez ancak yaklaşma açısındaki 9.1 derecelik artış bile önemli bir gelişme diyebiliriz.

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