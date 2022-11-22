Yeni Ford Tourneo Custom tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Türkiye'de üretilen Transit Custom'ın ardından onun binek versiyonu olan yeni Ford Tourneo Custom da yenilenen tasarımı ve özellikleriyle sahneye çıktı. Söz konusu model, Transit Custom'da olduğu gibi %100 elektrikli, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve dizel seçeneklerle satışa sunulacak.

Yeni Ford Tourneo Custom, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Ford Tourneo Custom'ı tasarım olarak kabaca Transit Custom'ın camlı versiyonu olarak nitelendirebiliriz. Kullanıcılar yeni modeli Sport, Active ve Titanium X gibi farklı versiyonlarla tercih edebiliyor. Daha maceracı görünen Active versiyonu siyah plastik eklentiler, ön-arka koruma plakaları ve tavan raylarıyla dikkat çekerken en üstte yer alan Titanium X ise 19 inç alaşım jantları, Full Matrix LED farları ve sentetik deri koltuk döşemeleriyle en lüks görünümü sunuyor.

İç mekân

Tourneo Custom'ın iç mekanında raylar üzerine monte edilen arka koltuklar dikkat çekiyor. Söz konusu model, %100 elektrikli versiyonda sekiz kişiye kadar, PHEV ve dizel versiyonlarda ise dokuz kişiye kadar ev sahipliği yapabilen üç sıra koltuk düzeniyle tercih edilebiliyor. Bu koltuklar her iki durumda da katlama, kaydırma veya tamamen sökme gibi işlemlerle farklı yerleşimlere olanak sağlıyor. Otomatik kayar kapılar ve entegre basamaklar da bu bölüme giriş-çıkışı kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Konsolda ise 13 inç dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen SYNC 4 multimedya sistemi görev yapıyor. Dijital gösterge paneli, ambiyans aydınlatması, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, pratik depolama alanları ve Transit Custom'daki gibi katlanarak masa olarak kullanılabilen direksiyon simidi de özellikler arasında. Diğer donanımlar ise 14 hoparlörlü B&O ses sistemi, NFC teknolojili dijital anahtar sistemi, 5G modem ve opsiyonel olarak sunulan panoramik cam tavan bulunuyor.

Güvenlik tarafında, şerit ortalama özelliğine sahip Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici gibi bu modelde ilk kez kullanılan bazı sürüş asistan teknolojileri görmekteyiz. Bunun dışında, geriye manevra fren asistanı, aktif park asistanı ve 360 derece kamera sistemi gibi donanımlar da özellikle şehir içi sürüş deneyimini kolaylaştıran teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

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Tourneo Custom motor seçenekleri🔋

2024 yılında Avrupa'da satışa sunulması planlanan %100 elektrikli E-Tourneo Custom, bağımsız arka süspansiyon gibi özellikler sunan yeni bir platform üzerine inşa edilmiş. Söz konusu modelde 160 kW (214 hp) güç ve 415 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Ford, elektrikli versiyonun çekme kapasitesini 2 ton olarak açıkladı.

Tam Boyutta Gör Elektrikli versiyonda kullanılan 74 kWsa kapasiteli batarya paketi ile WLTP'ye göre 370 kilometre sürüş menzili hedefleniyor. Batarya, dahili 11 kW AC şarj cihazı ile sekiz saatte tam doluma ulaşırken 120 kW DC hızlı şarj ile sadece 5 dakikada yaklaşık 38 kilometrelik menzil elde edilebiliyor.

Tourneo Custom'ın şarj edilebilir hibrit versiyonunda ise 2.5 litre Atkinson çevrimli benzinli motor ile bir elektrik motoru kombinasyonu yer alıyor. 11.8 kWsa'lik batarya paketine sahip olan bu versiyon ile 50 kilometrelik bir saf elektrikli sürüş menzili hedefleniyor.

EcoBlue dizel motor da 136 hp, 150 hp ve 170 hp olmak üzere üç farklı güç çıkışıyla tercih edilebiliyor. Şanzıman olarak 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik seçeneği mevcut. Otomatik şanzımanlı Tourneo Custom'da dört tekerlekten çekiş opsiyonu bulunuyor. Manuel versiyonlar da mekanik limitli kaydırmalı ön diferansiyel ile satın alınabiliyor.

Yeni Ford Tourneo Custom ailesi Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Avrupa'ya ilk teslimatların 2023'ün ortasında başlaması bekleniyor. Teslimatlar dizel versiyon ile başlayacak ve ardından diğer versiyonlar da eklenecek.

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Yeni Ford Tourneo Custom tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri