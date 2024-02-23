Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden önce çıkacak

HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, bugün yatırımcılarla bir araya gelerek gelecek planları hakkında konuştu. Özellikle HBO ve MAX platformunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zaslav, yatırımcıları heyecanlandıracağını düşündüğü bir iki proje için de tarih verdi. Bu projelerden biri de HBO'nun geçtiğimiz yıl resmi onayı verdiği yeni Game of Thrones dizisiydi. Zaslav, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight adını taşıyan bu yeni dizinin, 2025'in sonlarına doğru izleyici ile buluşacağını duyurdu.
Zaslav'ın bu açıklaması pek çok kişi için sürpriz oldu. Çünkü dizi her ne kadar HBO'dan resmi onayı almış olsa da o günden beri dizinin prodüksiyonuna dair herhangi bir haber almamıştık. Bu yüzden dizinin çekimlerine yakın zamanda başlanması beklenmiyordu. Ancak görünen o ki HBO dizinin prodüksiyonunu hızlı bir şekilde ilerletecek. Çünkü dizinin Zaslav'ın açıkladığı gibi 2025 sonuna yetiştirilmesi için çekimlere kısa süre içinde başlanması gerekiyor. Neticede Game of Thrones dizileri, post-prodüksiyonda uzunca süre geçirmesi gereken yapımlar oluyor.
Yeni Game of Thrones Dizisi, Dunk & Egg Kitaplarının Bir Uyarlaması Olacak
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, George R.R. Martin'in Game of Thrones ile aynı evrende geçen "Dunk & Egg'in Hikayeleri" (Tales of Dunk and Egg) kitaplarını ekrana uyarlayacak. Dizinin yaratıcıları George R.R. Martin ve senarist Ira Parker (Better Things, Rogue) olacak. House of the Dragon'ı Martin ile birlikte hazırlayan Ryan Condal da dizide yapımcı olarak görev alacak.
George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.