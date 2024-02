Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden önce çıkacak

Tam Boyutta Gör George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisini koca bir franchise'a dönüştürme niyetinde olan HBO, bu evrende geçen dizilerin sayısını daha da arttıracak. Bir yandan House of the Dragon'ın 2. sezonu için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da bu evrende geçen yeni projeler üzerinde çalışan kanal, sıradaki Game of Thrones dizisi için de somut adımlar atmaya başladı. Dahası bugün gelen açıklama, bu dizinin beklediğimizden çok daha önce çıkacağını gösterdi.

HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, bugün yatırımcılarla bir araya gelerek gelecek planları hakkında konuştu. Özellikle HBO ve MAX platformunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zaslav, yatırımcıları heyecanlandıracağını düşündüğü bir iki proje için de tarih verdi. Bu projelerden biri de HBO'nun geçtiğimiz yıl resmi onayı verdiği yeni Game of Thrones dizisiydi. Zaslav, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight adını taşıyan bu yeni dizinin, 2025'in sonlarına doğru izleyici ile buluşacağını duyurdu.

Zaslav'ın bu açıklaması pek çok kişi için sürpriz oldu. Çünkü dizi her ne kadar HBO'dan resmi onayı almış olsa da o günden beri dizinin prodüksiyonuna dair herhangi bir haber almamıştık. Bu yüzden dizinin çekimlerine yakın zamanda başlanması beklenmiyordu. Ancak görünen o ki HBO dizinin prodüksiyonunu hızlı bir şekilde ilerletecek. Çünkü dizinin Zaslav'ın açıkladığı gibi 2025 sonuna yetiştirilmesi için çekimlere kısa süre içinde başlanması gerekiyor. Neticede Game of Thrones dizileri, post-prodüksiyonda uzunca süre geçirmesi gereken yapımlar oluyor.

Yeni Game of Thrones Dizisi, Dunk & Egg Kitaplarının Bir Uyarlaması Olacak

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, George R.R. Martin'in Game of Thrones ile aynı evrende geçen "Dunk & Egg'in Hikayeleri" (Tales of Dunk and Egg) kitaplarını ekrana uyarlayacak. Dizinin yaratıcıları George R.R. Martin ve senarist Ira Parker (Better Things, Rogue) olacak. House of the Dragon'ı Martin ile birlikte hazırlayan Ryan Condal da dizide yapımcı olarak görev alacak.

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

