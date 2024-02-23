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    Yeni Game of Thrones dizisi beklenenden önce çıkacak

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, beklediğimizden daha önce çıkacak. 
    Yeni Game of Thrones dizisi için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    George R.R. Martin'in Game of Thrones dizisine kaynaklık eden Buz ve Ateşin Şarkısı serisini koca bir franchise'a dönüştürme niyetinde olan HBO, bu evrende geçen dizilerin sayısını daha da arttıracak. Bir yandan House of the Dragon'ın 2. sezonu için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da bu evrende geçen yeni projeler üzerinde çalışan kanal, sıradaki Game of Thrones dizisi için de somut adımlar atmaya başladı. Dahası bugün gelen açıklama, bu dizinin beklediğimizden çok daha önce çıkacağını gösterdi.

    HBO'nun sahibi olan Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, bugün yatırımcılarla bir araya gelerek gelecek planları hakkında konuştu. Özellikle HBO ve MAX platformunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Zaslav, yatırımcıları heyecanlandıracağını düşündüğü bir iki proje için de tarih verdi. Bu projelerden biri de HBO'nun geçtiğimiz yıl resmi onayı verdiği yeni Game of Thrones dizisiydi. Zaslav, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight adını taşıyan bu yeni dizinin, 2025'in sonlarına doğru izleyici ile buluşacağını duyurdu.

    Zaslav'ın bu açıklaması pek çok kişi için sürpriz oldu. Çünkü dizi her ne kadar HBO'dan resmi onayı almış olsa da o günden beri dizinin prodüksiyonuna dair herhangi bir haber almamıştık. Bu yüzden dizinin çekimlerine yakın zamanda başlanması beklenmiyordu. Ancak görünen o ki HBO dizinin prodüksiyonunu hızlı bir şekilde ilerletecek. Çünkü dizinin Zaslav'ın açıkladığı gibi 2025 sonuna yetiştirilmesi için çekimlere kısa süre içinde başlanması gerekiyor. Neticede Game of Thrones dizileri, post-prodüksiyonda uzunca süre geçirmesi gereken yapımlar oluyor.

    Yeni Game of Thrones Dizisi, Dunk & Egg Kitaplarının Bir Uyarlaması Olacak

    A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, George R.R. Martin'in Game of Thrones ile aynı evrende geçen "Dunk & Egg'in Hikayeleri" (Tales of Dunk and Egg) kitaplarını ekrana uyarlayacak. Dizinin yaratıcıları George R.R. Martin ve senarist Ira Parker (Better Things, Rogue) olacak. House of the Dragon'ı Martin ile birlikte hazırlayan Ryan Condal da dizide yapımcı olarak görev alacak.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 90 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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