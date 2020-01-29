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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir

    İngiltere merkezli Solivus isimli şirketin geliştirdiği ve güneş kumaşı adı verilen esnek güneş panellerinin enerji üretiminde çığır açabileceği ifade ediliyor.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir
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    İngiltere merkezli güneş enerjisi çözümleri üreten Solivus isimli şirketin geliştirmiş olduğu güneş paneli ve depolama yönteminin söz konusu teknolojide bir dönüm noktasına işaret edebileceği belirtiliyor.

    Şebeke elektriğine ihtiyaç duymaksızın binalara ve elektrikli otomobillere enerji sağlayabileceği ifade edilen çözüme “güneş kumaşı” adı verilmiş. Perakende depoları veya kargo şirketlerine ait merkezler gibi büyük endüstriyel yapıların çatılarını kaplayarak bu tür yerlerin kendi enerjilerini üretmelerini sağlamak isteyen şirket, aynı zamanda meskenler için de aynı panellerin kemer ya da yay şeklinde olanlarını tasarlamış. Böylece her açıdan güneş ışığı yakalamak mümkün kılınmış.

    Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir

    Standart güneş panellerine kıyasla oldukça ince, esnek ve hafif olan güneş kumaşlarının karbon temelli olduğu ifade ediliyor. Solivus’un “organik fotovoltaik-OPV” adını verdiği panel bildiğimiz yöntemle güneş ışığını emerek enerji üretiyor. Panellerin esnek yapısı sayesinde istenilen şekilde eğilip bükülebilen kumaş, daha sonra düz, yatay, dikey veya kıvrımlı yüzeylere yapıştırılıyor. Standart güneş panellerinin onda biri ağılığa sahip olduğu belirtilen güneş kumaşları, nadir ya da toksik elementler kullanılmadan üretiliyor ve 20 yıl ömre sahip.

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    Verimlilik konusunda da farklı olan güneş kumaşı, standart panellere kıyasla %5’e varan oranda daha düşük verimlilik sunuyor. Ancak önemli bir avantaja da sahip. Standart paneller ısının yükselmesiyle birlikte stabilite sorunları yaşayarak verimliliklerini kaybederken, %13 oranında verimliliğe sahip güneş kumaşları ısı artışlarından etkilenmiyor. Daha geniş bir spektrumda ışık yakalayan yeni tür paneller, bu sayede güneş kendini göstermediği günlerde de çok daha verimli işliyor.

    Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir

    Solivus, elde edilen enerjiyi depolamak için ise elektrikli araç pilleri ya da depolanan enerjiyi hızlı bir şekilde aktarmak için volan (enerjiyi kinetik enerji formunda mekanik olarak depolayabilen bir eksende dönen bir kütle) temelli bir sistem kullanmayı planladığını belirtmiş.

    Defne ağacı yaprakları ilham vermiş

    Güneş kumaşı fikrini ortaya atan ise Jo Parker-Swift isimli bir bilim insanı. Swift’e güneş kumaşı fikrini ise defne ağacı yaprakları vermiş. Geniş bir yüzeyi küçük bir alanda sunan yapraklar, Swift’i iki buçuk yıllık bir projenin içine itmiş.

    Yeni geliştirilen esnek güneş panelleri, enerji üretiminde çığır açabilir
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    Tek bir panelin 1kW’lık sisteme sahip olacağı ve bunun da yıllık 1.000 KWh enerji üreteceğinin tahmin edildiği çözümde sorunlar da yok değil. Panellerin kaplamasından içeri su sızdığını ifade eden Solivus, bunun da bozulmalara neden olduğunu belirtiyor. Sektörde henüz çok söz sahibi olamayan esnek paneller ise diğerlerine kıyasla çok da maliyet etkin değil. Ancak ortaya atılan fikir gelecek için umut vadediyor.



    https://www.energymatters.com.au/renewable-news/could-this-be-the-next-big-way-of-creating-solar-power/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé 18 dk.
    verimi yüksekse iyi düşükse çöp
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    MO. 23 dk.
    Çığır açacak neyi var anlamadım. İnce film panellerden daha esnek olması mi ? Sanki monokristal panel verimini yakalamışlar...



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Staj yaptığım firmanın (Xdisc S.A.) uygulamalarindan biri. Panelleri de kendileri üretiyorlar. Yüzde 13 civarı verimleri vardı.



    Abartı haber



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